La Challenge Cup di rugby entra nella sua fase più avvincente con l'inizio degli ottavi di finale, un momento cruciale che vedrà le squadre scendere in campo nel primo weekend di aprile. L'attenzione del pubblico italiano si concentra su Treviso e Parma, città che si preparano a vivere un fine settimana di intensa passione sportiva. La Benetton e le Zebre sono pronte a misurarsi in sfide ad eliminazione diretta, rispettivamente contro i gallesi del Cardiff e i francesi del Pau. L'atmosfera nelle due roccaforti del rugby italiano è palpabile, carica di attesa per incontri dove ogni singola azione e ogni dettaglio tattico potranno fare la differenza per il passaggio del turno.

Sabato, lo stadio Monigo di Treviso sarà il teatro dello scontro tra la Benetton e il Cardiff. La formazione gallese arriva con il peso di una stagione solida alle spalle, caratterizzata da un'identità di gioco fisica e strutturata, capace di mettere sotto pressione qualsiasi avversario. Per i biancoverdi, tuttavia, il fattore campo si annuncia come un alleato fondamentale. Il calore del pubblico di casa, noto per la sua incrollabile passione, è pronto a trasformare Monigo in una vera e propria fortezza, spingendo la squadra verso un risultato che rappresenterebbe un significativo passo avanti nel percorso verso i quarti di finale della competizione europea. Sarà una partita che promette grande spettacolo e una tensione agonistica elevatissima.

Le Zebre Parma: una prova di maturità contro il Pau

Domenica, l'ovale si sposterà allo stadio Lanfranchi di Parma, dove le Zebre affronteranno un ostacolo di alto profilo: il Pau. Questa squadra, tra le più quotate del campionato francese Top 14, è rinomata per il suo rugby concreto e chirurgico, particolarmente incisivo nelle fasi decisive del match. Per la formazione parmigiana, l'incontro non sarà solo un'occasione per tentare di superare il turno, ma soprattutto una vera e propria prova di maturità. Sarà l'opportunità per misurare la consistenza e la progressione di un gruppo che, nel corso della stagione, ha già mostrato segnali incoraggianti di crescita e ambizione. La sfida contro un avversario così blasonato offrirà un banco di prova essenziale per le aspirazioni europee delle Zebre.

Il tabellone degli ottavi: sfide e ambizioni europee

Il quadro completo degli ottavi di finale della Challenge Cup si presenta come un mosaico di stili e contrasti, promettendo incontri equilibrati e ricchi di emozioni. Tra le altre sfide spiccano Connacht contro Sharks, Montpellier opposto a Perpignan, Exeter che si misurerà con Munster, Newcastle contro La Rochelle, Ulster che affronterà Ospreys e lo Stade Français in campo contro i Dragons. Ogni match è una sfida secca, un'unica opportunità di novanta minuti per mantenere vivo il sogno europeo. In questo scenario competitivo, sia Treviso che Parma sono determinate a scrivere una pagina memorabile della loro storia sportiva, con l'obiettivo dichiarato di conquistare un prestigioso posto tra le migliori otto squadre della competizione continentale.