Massimiliano Ambesi, giornalista e analista di Eurosport, ha offerto la sua visione sul trionfo di Jannik Sinner al Miami Open e sulle sue prospettive per il torneo di Montecarlo. L'analisi, trasmessa su TennisMania di OA Sport, ha evidenziato la straordinaria performance dell'azzurro, reduce dalla conquista del "Sunshine Double".

Il trionfo al Miami Open e il "Sunshine Double"

Sinner ha compiuto un'impresa storica vincendo il Masters 1000 di Miami e completando il celebre "Sunshine Double" (Indian Wells e Miami) senza perdere alcun set. Questo risultato lo colloca in una ristretta élite.

Nessun giocatore prima di lui era riuscito a vincere i due eventi consecutivamente senza smarrire un set. Sinner è il terzo uomo a conquistare tre Masters 1000 di fila e l'ottavo a completare la doppietta Indian Wells-Miami, confermando l'eccezionalità della sua performance.

La finale dominata contro Lehecka

Nella finale contro Jiri Lehecka, vinta 6-4, 6-4, il margine tra il numero due del mondo e il suo avversario, posizionato intorno alla quattordicesima posizione, è apparso netto. Sinner ha dimostrato un controllo assoluto del match, giocando, secondo l'analisi, "all’80%". L'italiano, che conosce bene Lehecka per essere spesso un compagno di allenamento, non ha avuto bisogno di spingere al massimo, se non in un'unica occasione nel primo set.

Obiettivi futuri e il torneo di Montecarlo

Dalla conferenza stampa di Sinner sono emersi chiari obiettivi: il tennista si sente in ottima forma e intende partecipare al doppio a Montecarlo per ritrovare il ritmo sulla terra battuta, considerando il torneo una tappa di preparazione. L'opportunità di raggiungere la posizione di numero uno del mondo è concreta. Sinner, con il suo attuale livello, è in grado di competere fino in fondo anche sulla terra rossa monegasca, non lasciando nulla di intentato per l'obiettivo.

Le sfide sulla terra battuta

Un'incognita significativa per Sinner rimane la sua performance sui campi in terra battuta. L'azzurro non ha ancora conquistato un torneo importante su questa superficie, e una vittoria "pesante" contro Alcaraz sulla terra è ancora attesa.

Nel contesto del prossimo torneo di Montecarlo, anche la condizione di Lorenzo Musetti rappresenta un grosso punto interrogativo, con l'incertezza su quale versione del giocatore si presenterà in campo.