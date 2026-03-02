Giorgio Chiellini, figura dirigenziale della Juventus, ha condiviso alcune riflessioni in vista dell'imminente confronto con la Roma. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Chiellini ha posto l'accento sull'importanza cruciale di questa partita e sul periodo che sta attraversando la compagine bianconera.

"Lo step di oggi è la partita. Nelle prossime settimane avremo tempo per sederci", ha dichiarato Chiellini, sottolineando come l'attenzione sia focalizzata primariamente sugli impegni sportivi attuali. In merito alla competizione per un posto in Champions League, ha aggiunto: "Non finisce domani, ma è importante per noi e la Roma.

Arriviamo bene a questa gara e, tolto il passo falso con il Como, la squadra ha sempre dato dimostrazione di solidità e forza e sta mettendo dentro la consapevolezza di essere forte. Mi aspetto una prestazione matura e da Juventus come vista mercoledì e in quasi tutte le partite".

Il percorso di Chiellini nella dirigenza bianconera

A seguito del suo ritiro dall'attività agonistica, Giorgio Chiellini ha intrapreso un percorso dirigenziale all'interno della Juventus. In questa nuova veste, contribuisce attivamente alle decisioni strategiche del club e monitora da vicino le performance della squadra, specialmente in una fase così delicata della stagione.

Obiettivi stagionali e prospettive future

Chiellini ha scelto di non pronunciarsi in modo definitivo riguardo alle scelte future, confermando che le opportune valutazioni verranno effettuate nel corso delle prossime settimane.

La Juventus, tuttora in lizza per un piazzamento in Champions League, mira a concludere l'annata sportiva nel modo più proficuo possibile, ricercando stabilità e costanza nei risultati ottenuti sul campo.