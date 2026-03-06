La Coppa del Mondo di ciclismo su pista ha preso il via a Perth, con la Germania che ha dominato la prima giornata grazie al successo di Moritz Augenstein nella prova di eliminazione maschile. La competizione si svolge presso il Perth SpeedDome.
Nella finale, Augenstein ha superato il corridore locale Thomas Cornish, aggiudicandosi la vittoria. Al terzo posto si è classificato l’austriaco Raphael Kokas, completando il podio.
Il contesto della gara
La tappa inaugurale della Coppa del Mondo di ciclismo su pista si tiene a Perth. La squadra italiana non partecipa a questa competizione a causa di difficoltà logistiche legate al viaggio.
Nella prima finale disputata, quella dell’eliminazione maschile, il tedesco Augenstein ha conquistato il primo posto, superando Cornish e Kokas.
Il protagonista tedesco
Moritz Augenstein, già detentore del titolo mondiale nello scratch nel 2025, ha confermato il suo eccellente stato di forma con questa nuova vittoria. Il successo nell’eliminazione a Perth rappresenta un'ulteriore dimostrazione del suo valore internazionale nel panorama del ciclismo su pista.
Il programma della Coppa del Mondo
Il calendario della Coppa del Mondo 2026 prevede tre tappe: la prima a Perth (dal 6 all’8 marzo), seguita da Hong Kong (dal 17 al 19 aprile) e infine Nilai, in Malesia (dal 24 al 26 aprile). La nazionale tedesca schiera, tra gli altri atleti, Moritz Augenstein, Maximilian Dörnbach, Lea Sophie Friedrich, Pauline Grabosch, Roger Kluge, Clara Schneider, Nik Schröter e Luca Spiegel, confermando la propria ambizione nelle diverse discipline della pista.