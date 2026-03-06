Laura Pirovano ha conquistato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo femminile di sci alpino, trionfando nella discesa libera di Val di Fassa. La gara, recupero di quella cancellata a Crans Montana, ha visto la trentina, fino a oggi mai salita sul podio, imporsi per un solo centesimo sulla tedesca Emma Aicher.

La gara di Val di Fassa

La vittoria numero 145 dell’Italia nella storia della Coppa del Mondo femminile è arrivata oggi in Val di Fassa, nella prima delle due discese libere previste per il fine settimana. Laura Pirovano, al suo debutto sul gradino più alto del podio, ha concluso la sua prova con un margine di appena 0,01 secondi su Emma Aicher.

Pirovano tra le grandi azzurre

Con questo successo, Pirovano si aggiunge all'albo d'oro delle vincitrici italiane di Coppa del Mondo, diventando la ventitreesima donna a raggiungere questo traguardo. La classifica delle azzurre più vincenti vede ancora al comando Federica Brignone con 37 successi, seguita da Sofia Goggia con 28, Deborah Compagnoni con 16 e Isolde Kostner con 15 affermazioni.

La pista e la performance

La discesa si è svolta sulla pista La VolatA di Passo San Pellegrino, un tracciato tecnico e veloce lungo circa 2,3 km con un dislivello di 800 metri. Pirovano, partita con il pettorale numero otto, ha fermato il cronometro sull’1’21"40. Ha preceduto di un solo centesimo la tedesca Aicher e ha accumulato 29 centesimi di vantaggio sulla terza classificata, l’americana Breezy Johnson.

Questa vittoria rappresenta la rottura di un tabù per la finanziera di Spiazzo, che aveva collezionato numerosi piazzamenti vicini al podio senza mai riuscire a salire sul gradino più alto.

Impatto sulla classifica di specialità

Il successo proietta Pirovano in piena lotta per la Coppa di discesa. Con 336 punti, è ora seconda nella classifica di specialità, alle spalle della tedesca Emma Aicher (386 punti). La vittoria in casa assume un valore simbolico e sportivo rilevante, confermando la crescita della sciatrice trentina nel panorama internazionale.