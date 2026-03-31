Il giovane talento italiano Federico Cinà, diciottenne tennista palermitano, si prepara ad affrontare il francese Alexandre Muller nel primo turno dell’ATP 250 di Marrakech. L’incontro, in programma sul Campo Centrale del Royal Tennis Club de Marrakech, segna il primo confronto diretto tra i due atleti. Il vincitore di questa sfida accederà al secondo turno, dove incontrerà uno tra il ceco Vit Kopriva e il serbo Hamad Medjedovic. L’appuntamento è fissato per le ore 12.00, nell’ambito del Grand Prix Hassan II, torneo che dal 2015 anima la città marocchina.

Cinà giunge a questo importante evento dopo aver dimostrato ottime capacità nel circuito Challenger. Il giovane siciliano ha recentemente raggiunto i quarti di finale a Napoli, superando i connazionali Piraino e Forti, prima di cedere in tre set all’ucraino Sachko. Nel corso della stagione, Cinà ha già collezionato un altro quarto di finale nel Challenger di New Dehli e ha conquistato il suo primo titolo sul cemento outdoor di Pune. Attualmente, il tennista italiano occupa la posizione numero 205 del ranking ATP, con l’obiettivo dichiarato di entrare nella prestigiosa top 200 mondiale.

Il profilo dei protagonisti

Dall’altra parte della rete, Alexandre Muller, ventinovenne di Poissy, si presenta a Marrakech forte della sua esperienza.

Anche il francese ha raggiunto i quarti di finale nel Challenger di Napoli, un risultato che rappresenta il suo miglior piazzamento in questo avvio di 2026. Muller vanta un titolo ATP in carriera, conquistato sul cemento di Hong Kong nel 2025. La sua familiarità con il torneo di Marrakech è notevole: nel 2023 ha raggiunto la finale, mentre nell’edizione precedente si è spinto fino ai quarti di finale. Attualmente classificato al numero 94 del ranking ATP, il transalpino è riconosciuto per la sua regolarità e la solida esperienza maturata nel circuito maggiore.

La partita tra Cinà e Muller si preannuncia come un interessante confronto generazionale. Da un lato, il talento emergente italiano, desideroso di affermarsi a livello ATP; dall’altro, la solidità e l’esperienza del tennista francese, che cercherà di far valere la sua maggiore abitudine ai grandi palcoscenici.

L’incontro sarà seguito con grande attenzione dagli appassionati, curiosi di valutare le reali ambizioni di Cinà nel suo percorso di crescita professionale.

Analisi della sfida e aspettative

Le analisi degli addetti ai lavori evidenziano come Cinà abbia dimostrato una grande capacità nel circuito Challenger, con un bilancio di undici vittorie e cinque sconfitte nel 2026. Il match di Marrakech rappresenta il suo primo torneo ATP della stagione, configurandosi come un banco di prova significativo contro un avversario più navigato. Muller, pur partendo con il favore del pronostico grazie alla sua maggiore esperienza e al ranking superiore, ha avuto un inizio di stagione altalenante, scegliendo di partecipare a tornei Challenger per ritrovare il ritmo e la fiducia.

Gli esperti prevedono una partita equilibrata, dove il talento e la freschezza di Cinà potrebbero mettere in seria difficoltà il francese.

L’attesa è alta per l’appuntamento delle 12.00, con la promessa di un incontro combattuto sulla terra battuta marocchina. Sarà l’occasione per il giovane azzurro di confermare le sue ambizioni e per Muller di ribadire la propria solidità e il suo ruolo nel circuito ATP.