Il mondo del jazz piange la scomparsa di Sonny Rollins, il leggendario sassofonista e compositore statunitense soprannominato il “colosso del sax”. Rollins si è spento all'età di 95 anni nella sua residenza di Woodstock, New York. La notizia è stata annunciata con “grande tristezza e profondo affetto” attraverso un post sulla sua pagina social ufficiale, segnando la fine di un'era per la musica jazz.

Un'icona del jazz e dello stile hard bop

Nato ad Harlem nel 1930 come Walter Theodore Rollins, l'artista è stato un protagonista indiscusso dell’epoca d’oro del jazz.

La sua carriera, che ha attraversato oltre mezzo secolo, lo ha visto emergere come uno dei massimi esponenti dello stile hard bop. Le sue composizioni erano caratterizzate da un'intensità profonda, ma al tempo stesso da una fluidità e una qualità meditativa che lo hanno reso inconfondibile.

Rollins è stato riconosciuto come l'ultimo grande protagonista di quel periodo storico, lasciando un'eredità musicale immensa. La sua straordinaria capacità improvvisativa gli valse l'appellativo di “saxophone colossus”, un soprannome che ben descriveva la sua statura artistica e la sua influenza duratura nel panorama musicale mondiale.

Le circostanze della sua scomparsa

La dipartita di Sonny Rollins è avvenuta lunedì pomeriggio nella sua casa di Woodstock, New York.

Negli ultimi anni, il musicista era rimasto quasi sempre confinato alla sua abitazione a causa di problemi di salute che ne avevano compromesso la mobilità. Non è stata resa nota una causa specifica del decesso, ma è noto che da tempo affrontava diverse problematiche fisiche.

La sua figura è stata universalmente celebrata come quella di uno dei più influenti sassofonisti americani del XX secolo e oltre. La sua musica continua a ispirare generazioni di artisti e appassionati, testimonianza di una carriera dedicata all'innovazione e all'eccellenza.