Sofia Goggia ha scritto una nuova pagina nella storia dello sci italiano, aggiudicandosi per la prima volta in carriera la Coppa del Mondo di superG. L’atleta bergamasca, già detentrice di quattro coppe di discesa, ha centrato questo storico successo imponendosi nell’ultima gara delle Finali di Coppa del Mondo, disputate a Lillehammer, in Norvegia. La sua prestazione eccezionale le ha permesso di chiudere la classifica generale della disciplina davanti all’unica rivale ancora in corsa per il trofeo, la neozelandese Alice Robinson.

Questa vittoria di Goggia rappresenta un risultato di grande rilievo per lo sci azzurro, che in questa stessa stagione aveva già festeggiato la conquista della Coppa del Mondo di discesa da parte della trentina Laura Pirovano.

Con questa affermazione nel superG, Goggia conferma la sua straordinaria versatilità e la capacità di primeggiare anche in una specialità diversa dalla discesa libera, consolidando ulteriormente il suo ruolo di leader indiscussa della squadra italiana.

Un trionfo costruito gara dopo gara

La stagione di superG ha visto Goggia protagonista di una serie di prestazioni solide e costanti, culminate con il successo decisivo nella tappa di Lillehammer. La campionessa italiana ha saputo gestire con maestria la pressione dell’ultima gara, mantenendo la concentrazione necessaria per superare la forte concorrenza e assicurarsi l’ambito trofeo. Alice Robinson, l’unica atleta che avrebbe potuto insidiare la sua leadership, si è dovuta arrendere alla superiorità dell’azzurra, che ha così potuto festeggiare la sua prima coppa di specialità in superG.

Questo prestigioso risultato arricchisce ulteriormente il palmarès di Sofia Goggia, che ora può vantare un totale di cinque coppe di cristallo individuali, confermandosi tra le atlete più vincenti nella storia dello sci italiano. La sua determinazione incrollabile e la capacità di esprimersi ad altissimi livelli anche nelle situazioni più delicate sono state fattori cruciali per la conquista di questo importante titolo.

Il percorso verso la Coppa e le avversarie

Nel corso della stagione, Goggia ha dimostrato una notevole capacità di reazione ai momenti di difficoltà, come evidenziato dalla vittoria strategica nel secondo superG di Soldeu. Quell’affermazione le ha permesso di rafforzare significativamente la sua leadership in classifica generale.

In quell’occasione, la campionessa italiana ha preceduto atlete di spicco come la tedesca Emma Aicher e la norvegese Kaisa Vickhoff Lie, ribadendo la sua eccezionale competitività. Alice Robinson, dopo aver riaperto i giochi con una buona prestazione nella gara precedente, non è riuscita a mantenere il passo nelle ultime prove stagionali, lasciando così via libera a Goggia per la conquista della coppa.

La stagione del superG ha visto anche la crescita e l'affermazione di altre atlete, tra cui spicca Laura Pirovano, il cui contributo è stato fondamentale per il successo complessivo della squadra italiana. Il trionfo di Sofia Goggia rappresenta un segnale estremamente positivo per tutto il movimento azzurro dello sci, che può guardare con rinnovata fiducia alle prossime stagioni agonistiche.