Una nuova, storica pagina è stata scritta nell'annuario della National Basketball Association (NBA). Il leggendario LeBron James ha infatti stabilito un inedito record di presenze in stagione regolare, superando un primato che resisteva da quasi tre decenni. Nella notte tra il 21 e il 22 marzo 2026, il campione ha calcato il parquet per la sua partita numero 1.612, un'impresa che lo proietta al vertice di questa speciale classifica, lasciandosi alle spalle il precedente detentore, Robert Parish.

L'evento epocale si è concretizzato durante l'incontro che ha visto i Los Angeles Lakers affrontare e sconfiggere gli Orlando Magic.

Questa vittoria, unita al raggiungimento del record, aggiunge un ulteriore tassello alla già ricchissima carriera del "King", che sta attualmente disputando la sua ventitreesima stagione nel campionato di basket più seguito e competitivo del mondo. Un traguardo che testimonia una longevità e una costanza atletica e professionale senza eguali.

LeBron James: simbolo di perseveranza e leadership

Con questo risultato straordinario, LeBron James si consacra definitivamente come il giocatore con il maggior numero di apparizioni nella storia della NBA in stagione regolare. Ha superato di una singola partita il record di Robert Parish, figura iconica che aveva concluso la sua carriera nel 1997 con 1.611 gare disputate, mantenendo il primato per quasi trent'anni.

Il "King", che oggi conta quarantun anni, ha tagliato questo prestigioso traguardo nel corso della sua ventitreesima stagione da professionista. Un dato che non solo evidenzia la sua incredibile resistenza fisica, ma anche una dedizione ininterrotta al gioco, rendendolo un vero e proprio simbolo di perseveranza e leadership nel panorama sportivo globale.

Il momento d'oro dei Los Angeles Lakers

Parallelamente al successo individuale di LeBron James, i Los Angeles Lakers stanno vivendo un periodo di grande forma. La squadra, anche grazie al contributo fondamentale del suo leader, ha saputo consolidare la propria posizione all'interno della combattuta Western Conference, attestandosi al terzo posto.

Il team californiano ha dimostrato una notevole coesione e determinazione, inanellando una serie impressionante di otto vittorie consecutive. Questo slancio positivo rafforza le ambizioni dei Lakers in vista della fase più calda della stagione.

Il record personale di LeBron è stato stabilito proprio sul campo degli Orlando Magic. In quell'occasione, con la sua partita numero 1.612 in regular season, ha definitivamente superato Robert Parish, soprannominato "Chief", il cui primato sembrava inattaccabile.

Riflettendo su questo ennesimo traguardo, LeBron James ha espresso la sua filosofia: "Non è qualcosa che mi ero prefissato come obiettivo. L'unica cosa che ho sempre mantenuto è che non puoi essere il leader di un vestuario senza fare ciò che predichi, applicarti e esserci per i tuoi compagni.

Per me, cercare di giocare sempre è motivo di orgoglio: scendere in campo ogni sera, prendermi cura del mio corpo." Queste parole sottolineano l'importanza che il campione attribuisce alla presenza costante e all'esempio per i propri compagni.

La sua carriera è un esempio lampante di continuità e adattabilità. LeBron James ha vestito diverse maglie, disputando 849 partite con i Cleveland Cavaliers, 294 con i Miami Heat e, fino a questo momento, ben 469 con i Los Angeles Lakers. Questi numeri confermano la sua presenza dominante e duratura, un pilastro in ogni squadra in cui ha militato nel corso della sua eccezionale avventura nella NBA.