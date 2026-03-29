Lorena Wiebes ha dominato la Gand-Wevelgem femminile 2026, conquistando un tris maestoso nella prestigiosa classica belga. La fuoriclasse del Team SD Worx – Protime ha confermato ogni pronostico della vigilia, imponendosi con uno sprint imperioso al termine di una corsa gestita da protagonista nei momenti cruciali. Sul traguardo, Wiebes ha preceduto la belga Fleur Moors della Lidl-Trek e la connazionale Karlijn Swinkels della UAE Team ADQ. Eccellente prestazione anche per Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ), che ha chiuso al quinto posto, risultando la migliore tra le atlete italiane.

La gara, lunga 135 chilometri e valida per il circuito UCI Women’s WorldTour, ha offerto subito spettacolo. A circa trenta chilometri dal via, un quartetto composto dalla spagnola Idoia Eraso (Laboral Kutxa – Fundation Euskadi), dalla tedesca Lea Lin Teutenberg (Lotto Intermarchè Ladies), dall’olandese Yonna van Dam (Citymesh – Custom Pro Cycling Team) e dalla finlandese Heidi Antikainen (Minimax Cycling Team) ha tentato l’azione, riuscendo a guadagnare un vantaggio massimo di 4’45”. Tuttavia, il gruppo ha reagito con decisione, riassorbendo Eraso a poco più di cinquanta chilometri dall’arrivo. Successivamente, la corsa ha vissuto un momento di tensione con la divisione del plotone lungo il Kemmelberg, prima di ricompattarsi.

Altri tentativi di fuga, come quello di Georgia Baker (Liv AlUla Jayco) e Laura Molenaar (Volkerwessels Cycling Team), sono stati prontamente neutralizzati, non superando i venti secondi di margine.

Il forcing decisivo e la volata vincente

Le fasi finali della corsa hanno visto un’escalation di attacchi. Silvia Persico ha provato a sorprendere le avversarie sul Baneberg, ma è stata Lorena Wiebes a imprimere il cambio di ritmo decisivo. Con un forcing implacabile sul secondo passaggio del Kemmelberg, la neerlandese ha selezionato un ristretto gruppo di testa. Ne facevano parte, oltre a lei, Fleur Moors, Elise Chabbey (FDJ United – SUEZ), Eleonora Camilla Gasparrini e Karlijn Swinkels. A circa tre chilometri dal traguardo, Gasparrini ha tentato una sortita personale, ma non è riuscita a trovare lo spazio per avvantaggiarsi.

Nello sprint conclusivo, Wiebes si è dimostrata inarrestabile, tagliando il traguardo con il tempo di 3:31:21. Moors e Swinkels hanno completato il podio, mentre Gasparrini ha chiuso in quinta posizione, a soli tre secondi dalla vincitrice, confermando il suo talento nel panorama internazionale.

Le protagoniste e il contesto della classica

La Gand-Wevelgem 2026 ha visto la partecipazione delle migliori squadre e atlete del circuito, confermando la crescente competitività del ciclismo femminile d’élite. Tra le formazioni di spicco presenti figurano Team SD Worx – Protime, Lidl-Trek, UAE Team ADQ e FDJ United – SUEZ, che hanno animato la corsa con le loro protagoniste. Oltre alla trionfatrice Lorena Wiebes, atlete come Elise Chabbey, Karlijn Swinkels e Eleonora Camilla Gasparrini si sono distinte, piazzandosi tutte nella top five.

Il successo di Wiebes non solo le regala il terzo sigillo in questa classica, ma rafforza ulteriormente la sua posizione di riferimento nelle corse del Nord, dimostrando una superiorità schiacciante nelle volate decisive.