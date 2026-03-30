La combinata nordica italiana si trova di fronte a un momento di profonda trasformazione. La conclusione della stagione ha segnato un vero e proprio scatto generazionale, con l'annuncio di nove ritiri a livello internazionale, di cui ben quattro riguardano atleti azzurri. Tra i protagonisti che hanno appeso sci e casco al chiodo figurano Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi e Samuel Costa per il settore maschile, e Veronica Gianmoena per quello femminile. Questi addii rappresentano una perdita significativa: l'Italia vede uscire di scena tre dei suoi quattro combinatisti più competitivi e la figura femminile di maggiore spicco degli ultimi anni.

Il cambiamento è così radicale che Aaron Kostner, classe 1999, passa dal ruolo di (relativo) giovane a quello di veterano del gruppo. Questa dinamica, sebbene complessa, si configura come una concreta opportunità per il movimento. La squadra azzurra, infatti, può contare su nuove leve già pronte a mettersi in gioco. Tra queste spiccano Iacopo Bortolas, nato nel 2003, e Domenico Mariotti, venticinquenne. Entrambi sono stati catapultati quasi all'improvviso in ruoli di primo piano, diventando rispettivamente il numero due e il numero tre della squadra, dopo aver occupato a lungo le posizioni inferiori. Sarà fondamentale seguirli con la massima cura per favorirne la piena maturazione sportiva.

Il ricambio generazionale: sfide e confronto internazionale

La sfida del ricambio generazionale non è una novità nel panorama sportivo e la combinata nordica italiana si trova ora ad affrontare dinamiche già vissute da altre nazioni. Paesi come gli Stati Uniti e la Francia, ad esempio, hanno faticato a ritornare ai fasti del passato dopo aver perso le loro generazioni più blasonate, per la mancanza di adeguati ricambi. Tuttavia, la situazione italiana presenta delle specificità: il movimento azzurro non è mai stato una superpotenza e, di conseguenza, l'obiettivo di mantenere una certa stabilità di risultati a un livello medio appare più realistico e alla portata rispetto alle nazioni che puntano costantemente al vertice.

L'imperativo sarà valorizzare al meglio le risorse disponibili, offrendo spazio e fiducia ai giovani atleti finora rimasti nell'ombra dei veterani.

Prospettive future e importanza per la disciplina

Guardando al futuro, l'Italia non ambisce a diventare una protagonista assoluta della combinata nordica in vista del 2030, ma può e deve continuare a garantire una presenza stabile e credibile nel circuito internazionale. Questo è un aspetto cruciale non solo per il movimento nazionale, ma per l'intera disciplina. Un ulteriore ridimensionamento della partecipazione azzurra, infatti, rischierebbe di assestare un duro colpo alla visibilità e alla credibilità della combinata nordica agli occhi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

La gestione di questo scatto generazionale si configura, dunque, come un banco di prova fondamentale per la federazione e per i giovani atleti chiamati a raccogliere l'eredità dei loro predecessori, assicurando la continuità e la vitalità del settore.