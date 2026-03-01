Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha commentato il post partita di Verona con una riflessione intensa sul valore personale della stagione in corso. Ha sottolineato che, indipendentemente dall’esito finale, “questa stagione me la porterò dentro come esperienza di carriera” e che “mi sta insegnando molte cose”.

Un percorso di crescita

Conte ha spiegato di aver vissuto “situazioni che non mi erano mai capitate”, evidenziando che la sfida non riguarda solo la gestione del rientro dall’infortunio di un giocatore, ma anche l’aspetto mentale. “Sto migliorando sotto tantissimi aspetti.

Mi sento un allenatore molto più forte. Rimaniamo in piedi”, ha aggiunto, sottolineando la complessità del momento e la sua personale evoluzione.

Il caso Lukaku

Il tecnico ha poi affrontato il tema del ritorno in campo di Romelu Lukaku, assente da agosto a causa di un infortunio grave. “Questo gol deve dargli fiducia. Aldilà di come possa finire questa stagione, me la porterò dentro come esperienza di carriera. Lukaku era fuori da agosto e sta facendo comunque fatica. Ha avuto un infortunio grave. So benissimo quanto soffre perché vorrebbe aiutare me e il Napoli per il rapporto che abbiamo. Sto cercando di gestirlo nel migliore dei modi. Non è il Romelu che io conosco, ma sta mostrando dei miglioramenti.”

Le parole del tecnico del Verona

Dal canto suo, il tecnico del Verona, Paolo Sammarco, ha espresso dispiacere per il risultato.

“Abbiamo fatto la partita che volevamo fare e che abbiamo preparato in settimana. Abbiamo lottato ed è stato riconosciuto dai tifosi che ci hanno voluto sotto la curva. Peccato per il risultato: meritavamo una piccola gioia, almeno un punto contro un grande Napoli che ci avrebbe dato tanto anche sul piano dell’autostima. Purtroppo questo è il calcio e può capitare di subire un gol all’ultima azione. Oggi invece ho visto grande voglia di restare in partita. I ragazzi hanno provato a giocarsela alla fine e la gente lo ha apprezzato. E noi dobbiamo rispondere onorando maglia e città. Sempre.”

La resilienza in stagione

Conte ha spesso sottolineato il valore della crescita personale e della resilienza in questa stagione, in particolare nei momenti di difficoltà e a fronte degli infortuni. La sua capacità di gestire situazioni complesse e di trarne insegnamenti è emersa anche in altre occasioni, rafforzando l’immagine di un allenatore in continua evoluzione.