La Nazionale italiana junior di taekwondo ha ottenuto un risultato di prestigio al Bulgarian Open, conquistando il primo posto nella classifica generale. La competizione si è conclusa con un bottino totale di sette medaglie, suddivise in tre ori, due argenti e due bronzi.

Le medaglie conquistate

Il successo della squadra azzurra è stato determinato dalle eccellenti prestazioni degli atleti. Le medaglie d’oro sono arrivate grazie a Virginia Lampis nella categoria dei pesi piuma (-44 kg), Clio Sottile nei pesi leggeri (-55 kg) e Sofia Frassica nei pesi medi (-63 kg).

Le medaglie d’argento sono state conquistate da Luca Fabian Serban nei pesi welter (-68 kg) e da Andrea Zappone nei pesi mediomassimi (-78 kg). A completare il medagliere, i bronzi di Lucrezia Maloberti nei pesi mosca (-49 kg) e di Elisa Martina nei pesi superpiuma (-59 kg).

Verso i Campionati del Mondo

Il risultato complessivo di tre ori, due argenti e due bronzi non solo testimonia l'elevata qualità del lavoro svolto nel settore giovanile, ma rappresenta anche un segnale incoraggiante in vista dei prossimi Campionati del Mondo di categoria. L'importante appuntamento mondiale è fissato per il mese di aprile e si terrà a Tashkent, in Uzbekistan.

Un percorso di crescita

Il successo conseguito al Bulgarian Open si inserisce in un percorso di crescita costante per la squadra junior italiana.

L'obiettivo è quello di consolidare la propria presenza ai vertici internazionali del taekwondo. La competizione disputata a Sofia ha rappresentato un banco di prova fondamentale, utile a misurare i progressi e a preparare al meglio l'imminente impegno iridato.