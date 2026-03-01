L’Inter ha superato il Genoa per 2‑0 sabato sera a San Siro, consolidando il primato in classifica con un vantaggio di tredici punti sul Milan. La squadra nerazzurra ha reagito con efficacia dopo l’eliminazione in Champions League, centrando l’ottava vittoria consecutiva in campionato.

Gol e numeri record per l’Inter

Nel primo tempo, Federico Dimarco ha sbloccato il risultato al 31’ con un sinistro al volo da posizione angolatissima, su assist di Mkhitaryan, che si è infilato all’angolino basso battendo il portiere avversario. Nella ripresa, il raddoppio è arrivato al 70’ su rigore trasformato da Hakan Calhanoglu, concesso per un fallo di mano.

L’Inter ha così centrato la quattordicesima vittoria nelle ultime giornate e ha raggiunto quota 67 punti dopo ventisette giornate, un traguardo toccato solo in altre due occasioni nella storia recente del club.

La partita vista da San Siro

La partita è stata seguita da oltre settantamila spettatori a San Siro. L’Inter ha preso subito in mano il gioco, sfiorando il vantaggio con un tiro di Mkhitaryan deviato sulla traversa e un colpo di testa di Bonny respinto dal portiere. Dimarco ha poi firmato il vantaggio con una giocata di classe, mentre nella ripresa l’Inter ha gestito con freddezza il momento decisivo, chiudendo la partita con il rigore di Calhanoglu.

Continuità e solidità nerazzurra

