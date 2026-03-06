Laura Pirovano è ora pienamente in corsa per la conquista della Coppa del Mondo di discesa libera, a due gare dal termine della stagione. La trentina ha raggiunto quota 336 punti, posizionandosi a soli 64 dalla leader Lindsey Vonn (ferma a 400) e a 50 dalla tedesca Emma Aicher, seconda con 386.

La situazione in classifica di specialità

Con ancora due discese in programma — la prima in Val di Fassa, seguita dall’ultima alle Finali di Lillehammer — la classifica di specialità si presenta apertissima. Pirovano, terza con 336 punti, segue Aicher (386) e Vonn (400).

Quest’ultima, infortunata, è probabilmente fuori dalla lotta per la vetta. Alle spalle dell’azzurra si trovano Kira Weidle‑Winkelmann (306), Breezy Johnson (283), Cornelia Huetter (264), Sofia Goggia (254), Nina Ortlieb (236), Nicol Delago (207) e Kajsa Vickhoff Lie (206).

Prospettive e contesto di gara

La recente vittoria di Pirovano nella discesa in Val di Fassa l’ha proiettata in piena lotta per la Coppa di disciplina. La giovane azzurra ha dimostrato di saper competere ai massimi livelli, approfittando anche delle difficoltà fisiche incontrate da Vonn. La classifica ristretta tra le prime tre rende ogni gara decisiva: un successo o un piazzamento di rilievo potrebbe significativamente ribaltare la graduatoria.

Il successo in Val di Fassa

Pirovano ha conquistato la discesa libera in Val di Fassa con il tempo di 1’21"40, ottenendo il suo primo successo in carriera in Coppa del Mondo. Questa vittoria le ha permesso di salire a 336 punti, portandola in piena corsa per la Coppa di disciplina a due gare dal termine. La classifica vede Vonn, ritiratasi, ferma a 400 punti, mentre Aicher si mantiene seconda con 386.