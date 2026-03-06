Matteo Berrettini è pronto a scendere in campo per il secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells. L’atleta romano, dopo aver superato con fatica Adrian Mannarino al primo turno, si prepara ad affrontare Alexander Zverev, quarta testa di serie del torneo. L’incontro è in programma venerdì alle ore 20.00 sullo Stadium 1 dell’Indian Wells Tennis Garden.

La vittoria contro Mannarino e le difficoltà fisiche

Al suo debutto nel torneo californiano, Berrettini ha incrociato Adrian Mannarino, numero 48 del ranking mondiale. La partita, durata quasi tre ore, si è conclusa con la vittoria dell’italiano per 4-6, 7-5, 7-5.

Il match è stato segnato da un momento di difficoltà fisica per il tennista romano: al termine dell’ultimo scambio, Berrettini ha accusato crampi, accasciandosi al suolo e ricevendo assistenza dal fisioterapista e dal supervisore ATP. “Ho lottato fino all’ultimo punto”, ha dichiarato Berrettini al termine dell’incontro, ammettendo che “all’inizio del terzo set ho iniziato a sentire un po’ di crampi”.

Il confronto con Zverev e le prospettive future

Al secondo turno, Berrettini si troverà di fronte Alexander Zverev, attuale numero 4 del mondo e quarta testa di serie. I precedenti tra i due giocatori vedono il tedesco in vantaggio per quattro vittorie a tre. Tuttavia, l’italiano ha prevalso negli ultimi due incontri disputati, a Wimbledon nel 2023 e a Montecarlo nel 2025.

È importante sottolineare che entrambi questi successi sono avvenuti su superfici diverse dal cemento, la superficie su cui Zverev è considerato favorito.

Contesto del torneo e statistiche

Il match tra Berrettini e Zverev è fissato per venerdì 6 marzo alle ore 20.00 (orario italiano) sullo Stadium 1 di Indian Wells. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con la possibilità di seguirlo in diretta streaming su NOW e Sky Go. Per quanto riguarda il montepremi, il secondo turno garantisce 36.110 dollari, con 25 punti in palio per il ranking ATP.

Berrettini, non essendo testa di serie, ha dovuto disputare il primo turno senza beneficiare del bye riservato ai migliori giocatori.

Zverev, invece, ha saltato il primo turno grazie al suo status. Il torneo, primo Masters 1000 della stagione che inaugura il “sunshine double” con Miami, si svolge dal 4 al 15 marzo all’Indian Wells Tennis Garden.