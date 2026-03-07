Prosegue a Perth, in Australia, la prima tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista. L’Italia ha deciso di non partecipare a questa competizione per ragioni legate alla sicurezza e alla logistica. Nella giornata odierna, il giapponese Shunsuke Imamura si è aggiudicato l’omnium con un totale di 114 punti, superando il cinese Junjie Wu (108 punti) e lo statunitense Graeme Michael Frislie (107 punti). Nella specialità del keirin, il successo è andato al russo Nikita Kalachnik, che ha preceduto il cinese Zhiwei Li e il tedesco Luca Spiegel.

Le gare e i protagonisti

Imamura ha conquistato la vittoria nell’omnium totalizzando 114 punti, con un margine ridotto su Junjie Wu (108) e Graeme Michael Frislie (107). Nel keirin, Kalachnik ha dimostrato la sua superiorità su Zhiwei Li e Luca Spiegel, assicurandosi una vittoria netta in una delle prove più avvincenti del programma.

L’assenza dell’Italia: motivazioni e contesto

La decisione dell’Italia di rinunciare alla tappa di Perth della Coppa del Mondo su pista è stata dettata da criticità logistiche e dalla situazione internazionale, che sconsiglia determinati trasferimenti aerei. La Federazione Ciclistica Italiana ha ritenuto che non vi fossero garanzie adeguate per la sicurezza e l’incolumità di atleti e staff, optando quindi per la non partecipazione alla competizione.

Dettagli sulla rinuncia italiana

La rinuncia italiana è stata motivata dalla cancellazione dei voli operati da Qatar Airways e dall’impossibilità di reperire soluzioni alternative. Queste ultime avrebbero dovuto consentire la partenza dell’intera squadra in un’unica soluzione e con un anticipo sufficiente rispetto all’inizio delle gare. La priorità è stata data alla tutela del gruppo, in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e disagi nel traffico aereo.