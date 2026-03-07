Il World Baseball Classic 2026 prosegue con risultati significativi nel girone C. Il Giappone ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva, superando la Corea del Sud con il punteggio di 8‑6, mentre Cina Taipei ha ottenuto un successo schiacciante contro la Repubblica Ceca, vincendo 14‑0.

Giappone‑Corea del Sud: una vittoria sudata

La sfida tra Giappone e Corea del Sud si è rivelata un confronto avvincente. La Corea del Sud ha iniziato con un vantaggio iniziale, portandosi sul 0‑3 grazie a giocate decisive. Il Giappone ha reagito prontamente: Suzuki ha ridotto il divario con un fuoricampo da due punti, seguito dal pareggio di Ohtani con un homer solitario.

Ulteriori punti sono arrivati con un altro fuoricampo di Suzuki e un contributo di Yoshida, portando il punteggio sul 5‑3.

La Corea del Sud ha dimostrato resilienza, riuscendo a pareggiare con Hyeseong Kim nel quarto inning. La partita è rimasta in bilico fino al settimo inning, quando il Giappone ha piazzato il colpo decisivo. Con le basi piene, Suzuki ha guadagnato una base su ball, permettendo a Makihara di segnare. Successivamente, Yoshida ha siglato un singolo da due punti, fissando il punteggio sull’8‑5. Nonostante un ulteriore punto della Corea del Sud, il risultato finale è stato 8‑6 per il Giappone.

Cina Taipei travolge la Cechia

Nel primo incontro della giornata, Cina Taipei ha imposto il proprio dominio sulla Repubblica Ceca, vincendo per 14‑0.

La partita è stata sostanzialmente decisa nei primi due inning, con un momento chiave rappresentato dal grand slam di Stuart Fairchild, che ha portato il punteggio sul 6‑0. Altri contributi significativi da parte di Yu Chang e Chen‑Wei Chen hanno consolidato il vantaggio, portando alla chiusura anticipata dell’incontro.

Contesto e prospettive

Con questi risultati, il Giappone si avvicina con determinazione ai quarti di finale del torneo. Cina Taipei, d’altro canto, ha confermato le proprie capacità offensive all’interno del girone C, mostrando un potenziale notevole.

Momenti salienti del girone C

La partita tra Giappone e Corea del Sud è stata una delle più emozionanti del torneo fino a questo momento, caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte. Protagonisti come Suzuki e Ohtani hanno giocato un ruolo cruciale, con la rimonta giapponese nel settimo inning che si è rivelata decisiva per mantenere la perfezione nel girone C.