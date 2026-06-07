Mirra Andreeva ha scritto una pagina importante nella storia del tennis, conquistando il suo primo titolo del Grande Slam alla finale femminile del Roland Garros. La giovane tennista russa, appena diciannovenne, ha dominato l'incontro contro la qualificata polacca Maja Chwalinska, imponendosi in due set con un netto 6-3, 6-2. Questa vittoria la rende la più giovane campionessa del torneo parigino dai tempi di Monica Seles nel lontano 1992.

Il trionfo a Parigi ha scatenato in Andreeva un'emozione profonda, ma la sua mente è già proiettata verso le prossime sfide.

"Queste sensazioni sono qualcosa di extra speciale", ha dichiarato la diciannovenne, rivelando una fame insaziabile di successi. "Onestamente, ora sto già pensando a come mi preparerò per la stagione sull’erba, a come giocherò i tornei su questa superficie – sento che questa cosa è un po’ come una dipendenza, e voglio davvero fare del mio meglio per rivivere tutto questo una seconda volta".

Il percorso di una campionessa emergente

Andreeva ha sempre dimostrato una particolare affinità con la terra rossa di Parigi, palcoscenico dove ha iniziato a lasciare il segno già nel 2023 con la sua prima vittoria nel tabellone principale e dove, nel 2024, aveva già raggiunto l'importante traguardo della semifinale.

Quest'anno, la sua determinazione e una concentrazione ferrea sono stati gli ingredienti chiave per superare ogni ostacolo e aggiudicarsi il prestigioso titolo. La campionessa ha rivelato l'importanza della visualizzazione nel suo cammino: "Ho avuto molti pensieri su come sarebbe successo, se sarebbe successo, quando sarebbe successo. Direi che la sensazione nella realtà è molto meglio, ovviamente, che nei sogni. Guardare questo trofeo e rendermi conto che è vero, che posso chiamarmi campionessa Slam, è incredibile".

La finale ha visto Andreeva gestire con maestria la pressione e le difficili condizioni di gioco, caratterizzate dal vento. Imponendo il proprio ritmo, ha saputo capitalizzare le incertezze di Chwalinska, visibilmente infastidita dagli elementi e dalla costante aggressività dell'avversaria.

Nonostante un iniziale break subito nel primo set, la polacca ha tentato una reazione, ma la russa ha prontamente ripreso il controllo, chiudendo l'incontro con autorità e sicurezza.

La mentalità vincente e l'autostima di Andreeva

Il successo al Roland Garros non è per Andreeva un punto di arrivo, ma una tappa fondamentale di un percorso che intende proseguire con la stessa mentalità vincente. La tennista ha ribadito l'importanza di rimanere fedele a se stessa, anche di fronte alla crescente attenzione mediatica che inevitabilmente la circonderà. "Non penso che cambierà qualcosa", ha affermato. "Forse cambierà per i prossimi due o tre giorni, ma oltre a questo, resterò la stessa. Non cambierò molto".

Un tratto distintivo che Andreeva intende mantenere è la sua abitudine di ringraziare se stessa nei discorsi post-partita, una pratica che sottolinea la sua profonda autostima e consapevolezza del proprio impegno: "Perché non ringraziare se stessi? Sei tu che lavori, sei tu che fai il lavoro, sei tu che senti tutta la tensione. Dopo un po’, ho capito che è davvero importante ringraziarsi".

Con questa straordinaria vittoria, Andreeva si conferma tra le protagoniste emergenti del tennis mondiale e si prepara ad affrontare la stagione sull'erba con rinnovate ambizioni e la ferma consapevolezza di poter puntare ancora più in alto.

Il trionfo al Roland Garros: il percorso e la finale

La numero otto del mondo, Mirra Andreeva, ha conquistato il suo primo titolo Slam dopo un percorso quasi impeccabile, cedendo un solo set nel secondo turno del torneo.

Nella finale, dopo un avvio equilibrato e un breve tentativo di reazione da parte di Chwalinska, la tennista russa ha imposto definitivamente il proprio gioco, chiudendo la partita con grande sicurezza. Il successo al Roland Garros segna il primo titolo del Grande Slam per Andreeva, che ha gareggiato sotto bandiera neutrale, affermandosi come una forza da non sottovalutare nel panorama tennistico internazionale.