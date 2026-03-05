Sofia Goggia sarà al via della seconda prova cronometrata della discesa libera femminile in Val di Fassa, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara è in programma giovedì 5 marzo. La sciatrice indosserà il pettorale numero nove e la sua partenza è fissata per le 11.13, salvo eventuali ritardi dovuti a interruzioni.

Dettagli della prova e programma della giornata

La seconda prova cronometrata inizierà alle ore 11.00, ma Sofia Goggia scatterà alle 11.13. Questo scarto è dovuto al meccanismo degli intervalli di partenza: le prime cinque atlete partiranno a due minuti di distanza l’una dall’altra, mentre dal pettorale numero sei in poi l’intervallo si riduce a un minuto e quindici secondi.

L’evento rappresenta l’ultimo test utile per le atlete prima delle due gare ufficiali previste tra venerdì e sabato.

Copertura mediatica e modalità di visione

Per questa prova cronometrata non è prevista alcuna diretta televisiva né streaming. Tuttavia, OA Sport garantirà una diretta testuale, permettendo agli appassionati di seguire l’evento in tempo reale.

Contesto organizzativo e calendario gare

Il weekend di Coppa del Mondo in Val di Fassa si svolgerà dal 6 all’8 marzo. Il calendario prevede due discese libere e un superG sul tracciato de La VolatA al Passo San Pellegrino. L’evento è organizzato da Val di Fassa Grandi Eventi, in collaborazione con sci club locali e la società funivie della Ski Area San Pellegrino, che hanno curato la preparazione della pista e la logistica.

Il programma ufficiale include prove di discesa libera mercoledì 4 e giovedì 5 marzo. Le gare vere e proprie si terranno venerdì 6 marzo (discesa libera di recupero), sabato 7 marzo (discesa libera) e domenica 8 marzo (superG). Lo Ski Village sarà aperto nelle fasce orarie indicate.