Nadia Battocletti è ufficialmente la numero uno al mondo nei 10.000 metri secondo il ranking stilato da World Athletics. La sua posizione di vertice è il risultato di una media di 1.334 punti, calcolata sulle sue due migliori prestazioni degli ultimi due anni.

La scalata al vertice

La mezzofondista trentina ha conquistato la vetta della classifica grazie a due prestazioni di altissimo livello. La vittoria agli Europei 2024 a Roma, con il tempo di 30’51"32, le ha fruttato 1.281 punti. A questo si aggiunge il secondo posto ai Mondiali 2025 di Tokyo, dove ha corso in 30’38"23, ottenendo 1.387 punti.

Questi risultati le hanno permesso di superare le atlete keniane Agnes Jebet Ngetich (1.325 punti) e Beatrice Chebet (1.318 punti). Quest'ultima, campionessa olimpica e mondiale in carica, è attualmente ferma per maternità.

Verso Torun: una nuova sfida

La 25enne azzurra, già argento olimpico e mondiale nei 10.000 metri, ha iniziato la stagione agonistica con il successo al Campaccio e la vittoria nel World Cross Tour per il secondo anno consecutivo. In pista, ha eguagliato il primato nazionale dei 1.500 metri e ha migliorato il record italiano dei 3.000 metri. Quest'ultima distanza la vedrà protagonista ai prossimi Mondiali indoor di Torun, in programma dal 20 al 22 marzo.

Il contesto internazionale del ranking

Il ranking di World Athletics si basa sulla media dei migliori risultati ottenuti negli ultimi due anni, con prestazioni ponderate in base al livello delle competizioni. La leadership di Battocletti rappresenta un risultato storico per l'atletica italiana. È un evento che raramente ha visto un'atleta europea primeggiare in una specialità tradizionalmente dominata dalle atlete africane.