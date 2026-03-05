La prima battuta d’arresto per l’Italia nel torneo di doppio misto di curling alle Paralimpiadi di Milano‑Cortina 2026 è arrivata: Orietta Bertò e Paolo Ioriatti sono stati sconfitti dall’Estonia per 6‑4, interrompendo il cammino azzurro dopo il successo all’esordio contro la Corea del Sud.

Il confronto e le fasi decisive

Il match è stato equilibrato nei primi due end, con uno scambio di punti tra le due squadre. Tuttavia, dal terzo al settimo end l’Estonia ha preso il largo, segnando quattro punti consecutivi e portandosi sul 6‑1. In una situazione difficile, la coppia italiana ha tentato una rimonta nell’ultimo atto, riuscendo a realizzare tre punti, ma non è bastato per ribaltare il risultato.

Conseguenze nel girone e prossimi impegni

Con questa sconfitta, l’Italia scivola al terzo posto nel round robin, con una vittoria e una sconfitta. In testa al girone si trovano Cina ed Estonia, entrambe a punteggio pieno con due successi. Nel corso della serata di giovedì 5 marzo, la coppia azzurra tornerà in campo per affrontare la Cina, mentre domani è in programma la sfida contro il Giappone.

Contesto e calendario del torneo

Il doppio misto di curling in carrozzina fa il suo debutto ai Giochi paralimpici invernali di Milano‑Cortina 2026, con le gare in programma dal 4 all’11 marzo presso il Cortina Curling Olympic Stadium. Il torneo prevede una fase a gironi seguita da semifinali e finali per le medaglie.