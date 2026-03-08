La penultima tappa stagionale di Coppa del Mondo di sci alpino si è aperta oggi, domenica 8 marzo 2026, con lo slalom speciale maschile sulla pista Podkoren 3 di Kranjska Gora. La prima manche ha visto il norvegese Atle Lie McGrath emergere al comando con il tempo di 48"23. Alle sue spalle, a soli 17 centesimi, si è piazzato il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, mentre l’azzurro Alex Vinatzer ha concluso dodicesimo con un distacco di 1"37.

La classifica dopo la prima manche

La gara, che si preannuncia decisiva per la Coppa di specialità, ha acceso una volata incerta tra i due protagonisti principali.

Al termine della prima manche, McGrath ha stabilito il miglior tempo in 48"23. Alle sue spalle, Braathen (+0"17) e il belga Armand Marchant (+0"55). Seguono altri atleti di rilievo della specialità, tra cui Henrik Kristoffersen, Fabio Gstrein e Clément Noël. Vinatzer, con un ritardo di 1"37, occupa la dodicesima posizione, mentre Tommaso Sala è diciannovesimo a 2"15.

Tensione per la Coppa di specialità

La competizione odierna rappresenta un momento cruciale per l'assegnazione della Coppa di specialità. McGrath guida la classifica generale con 452 punti, appena uno in più di Braathen, il quale è reduce dal successo ottenuto nel gigante disputato ieri. La vittoria di Braathen nel gigante ha riaperto i giochi, rendendo questa manche decisiva per l'assegnazione del titolo stagionale.

Le condizioni meteo e della pista si presentano favorevoli, con bel tempo e un fondo regolare, elementi che lasciano presagire una seconda manche avvincente.

La seconda manche decisiva

La seconda manche, in programma alle 12.30, sarà dunque determinante per definire l'esito della gara e, potenzialmente, l'assegnazione della Coppa. L'attesa è alta per vedere come si evolverà la sfida tra McGrath e Braathen, con punti fondamentali in palio in vista del finale di stagione.