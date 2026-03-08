Lahti, in Finlandia, ospita oggi una prova individuale di sci di fondo sui 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. La competizione si preannuncia ricca di sfide e ambizioni per gli atleti italiani.

La sfida maschile: Pellegrino e gli altri azzurri

Nella competizione maschile, l'Italia schiera Federico Pellegrino, affiancato da Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Simone Daprà. L'obiettivo è inseguire un risultato a sorpresa in una gara che vede tra i favoriti d'obbligo Martin Løwstrøm Nyenget.

Pellegrino, in particolare, punta a difendere il suo terzo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo, contendendolo ad Amundsen. Gli altri azzurri sono pronti a cogliere un'opportunità per una prestazione significativa in un contesto che si annuncia incerto.

Ambizioni azzurre nel settore femminile

Sul fronte femminile, l'Italia punta a piazzare almeno una delle sue atlete nella top 20. Le speranze sono riposte in Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter, Nicole Monsorno e Cassol. L'assenza di Ebba Andersson rende Frida Karlsson la principale favorita, ma l'attenzione sarà rivolta anche a Heidi Weng e alla sprinter Jonna Sundling. Le azzurre cercheranno di ben figurare nonostante la forte concorrenza internazionale.

Programma della giornata e orari

La giornata di gare si svolgerà interamente a Lahti. La prova femminile avrà inizio alle 10:30, mentre la competizione maschile scatterà alle 12:15. Entrambe le gare si disputeranno sulla distanza dei 10 km con tecnica classica e partenza a intervalli, come da programma confermato.