La tennista polacca Iga Swiatek ha ufficialmente comunicato la conclusione del suo rapporto professionale con l'allenatore Wim Fissette. Questa decisione è giunta pochi giorni dopo la sua eliminazione dal torneo di Miami, dove ha subito una sconfitta contro la connazionale Magda Linette. La numero tre del ranking mondiale ha reso pubblica la separazione tramite un post sui suoi canali social, esprimendo gratitudine al coach belga per il supporto e i successi condivisi, tra cui spicca la vittoria a Wimbledon nel 2025, un traguardo di grande prestigio nella sua carriera.

Le parole di Iga Swiatek

Nel suo messaggio, la 24enne Iga Swiatek ha spiegato la sua scelta: “Dopo molti mesi di lavoro insieme al mio allenatore Wim Fissette, ho deciso di intraprendere un percorso diverso. È stato un periodo intenso, pieno di sfide e di esperienze molto importanti. Gli sono grata per il suo supporto, la sua esperienza e per tutto ciò che abbiamo ottenuto insieme, incluso uno dei miei più grandi sogni nello sport. Wim, grazie per questo periodo e per le cose che ho imparato grazie a te. Ti auguro il meglio, sia professionalmente che personalmente.”

La tennista ha inoltre fatto riferimento all'eliminazione a Miami come a un momento particolarmente difficile: “A volte la vita e lo sport portano momenti come questo...

Miami è stato difficile per me. Provo delusione, amarezza e sento la responsabilità per la mia prestazione in campo, ovviamente. Ma ho anche imparato molte lezioni importanti e penso che questo sia molto umano.”

Per quanto riguarda la composizione del suo team, Swiatek ha rassicurato i suoi fan, affermando che il resto della squadra rimarrà invariato. Ha aggiunto: “So che ci sono molte domande, ma vi farò sapere cosa succederà al momento giusto. Mi prendo un momento per prendermi cura di me stessa, elaborare questa esperienza e prepararmi a un nuovo capitolo. Semplicemente, passo dopo passo, perché come dico spesso è una maratona, non uno sprint.”

Il percorso con Wim Fissette

La collaborazione tra Iga Swiatek e l'allenatore Wim Fissette era iniziata nell’autunno del 2024.

Durante il periodo trascorso insieme, la coppia ha raggiunto un apice con la conquista del prestigioso titolo di Wimbledon nel 2025, un successo che ha rappresentato uno dei momenti più alti della loro partnership. Nonostante questo trionfo, negli ultimi mesi la tennista ha incontrato crescenti difficoltà nel mantenere una costante continuità di risultati. Questa fase di incertezza ha trovato il suo culmine con l’eliminazione prematura nel recente torneo di Miami, un evento che ha agito da catalizzatore per la decisione di separarsi dal suo coach. La scelta segna la fine di un capitolo importante nella carriera della giovane atleta.