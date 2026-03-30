La coppia italiana di beach volley formata da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso ha inaugurato la stagione con un brillante successo, conquistando il Challenge di Nayarit in Messico. A un anno esatto dall'inizio della loro collaborazione, gli azzurri hanno dominato la finale contro gli olandesi Immers/Luini, chiudendo il match in due set e in soli 36 minuti, un risultato che segna il loro primo trionfo insieme nel circuito del World Tour.

La finale: dominio azzurro

Nella sfida decisiva, Cottafava e Dal Corso hanno imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute del primo set.

Grazie a un servizio particolarmente efficace, che li ha assistiti per l'intero torneo, gli italiani si sono portati rapidamente in vantaggio, prima sul 6‑2 e poi sul 12‑5. Hanno mantenuto un controllo saldo fino al 20‑11, per poi concedere agli avversari sei punti consecutivi prima di chiudere il parziale sul 21‑17. Il secondo set ha presentato un equilibrio maggiore, con le due formazioni che si sono fronteggiate punto a punto fino al 15 pari. A quel punto, la coppia azzurra ha piazzato un break decisivo di quattro punti, non lasciando più spazio a tentativi di rimonta da parte degli olandesi, che si sono arresi con lo stesso punteggio del primo set: 21‑17, consegnando il titolo agli italiani.

Un successo storico per l'Italia

Questa vittoria rappresenta un traguardo significativo per il beach volley maschile italiano. Per ritrovare un successo azzurro in un torneo di livello superiore (escludendo i Futures) è necessario tornare indietro di quasi tre anni e mezzo, a novembre 2022, quando Enrico Rossi e Daniele Lupo si imposero nel Challenge di Torquay, in Australia. Ancora prima, sei mesi prima di quell'evento, Samuele Cottafava, protagonista anche di questo trionfo, insieme a Paolo Nicolai (oggi presente in panchina), aveva conquistato l'Elite 16 di Jurmala. Questi precedenti sottolineano l'importanza e il valore del risultato ottenuto da Cottafava e Dal Corso in Messico, proiettandoli tra le coppie di riferimento del panorama internazionale.

I podi del torneo di Nayarit

Il torneo ha visto anche altri risultati significativi. Nella finale per il terzo posto maschile, la vittoria è andata agli israeliani Elazar/Cuzmiciov, che hanno superato gli argentini Capogrosso/Capogrosso con un punteggio di 2‑0 (21‑15, 21‑15). In campo maschile, il titolo è stato conquistato dalle cinesi Yan/Xia, che in finale hanno sconfitto 2‑1 (21‑18, 16‑21, 17‑15) la coppia brasiliana Verena/Thainara. Il terzo gradino del podio è stato occupato dalle statunitensi Anderson/Chacon, vincitrici per 2‑0 (21‑19, 21‑15) contro le tedesche Paul/Kunst.

Il Challenge di Nayarit nel World Tour

Il torneo di Nayarit si inserisce nel prestigioso circuito del Volleyball World Beach Pro Tour 2026.

L'evento si è svolto nella suggestiva cornice di Nuevo Nayarit, in Messico, dal 25 al 29 marzo 2026. Classificato nella categoria Challenge, il torneo ha offerto un montepremi complessivo di 75.000 dollari, confermando il suo ruolo di appuntamento rilevante nel calendario ufficiale della stagione di beach volley.