Un avvio di stagione promettente per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso nel circuito internazionale di beach volley. La coppia azzurra ha infatti centrato l'accesso agli ottavi di finale del prestigioso torneo in corso sulla sabbia messicana di Nayarit, dimostrando fin da subito una notevole condizione fisica e tattica. Dopo aver concluso il proprio girone preliminare al secondo posto, Cottafava e Dal Corso hanno affrontato nei sedicesimi di finale i giovani norvegesi Roinoen e Aas, superandoli con una prestazione convincente e autoritaria in due set.

La vittoria contro il duo norvegese è stata caratterizzata da una chiara superiorità tecnica e strategica. Nel primo parziale, gli italiani hanno imposto il proprio gioco fin dalle prime battute, prendendo un vantaggio significativo (14-6) che li ha condotti a chiudere il set con un eloquente 21-13, senza lasciare alcuna possibilità di reazione agli avversari. Anche nel secondo set, dopo un'iniziale fase di maggiore equilibrio che ha visto i norvegesi rimanere in scia fino al 10-7, Cottafava e Dal Corso hanno saputo accelerare il ritmo, portandosi sul 15-9 e mantenendo saldamente il controllo fino al 21-15 finale. Questa solida e concreta performance ha permesso agli azzurri di proseguire con merito il loro cammino nel tabellone principale, confermando le loro ambizioni in questa tappa inaugurale.

La prossima sfida: i padroni di casa Carlos Andres e Lares

Agli ottavi di finale, il percorso di Cottafava e Dal Corso si farà più impegnativo, con un confronto diretto contro i padroni di casa messicani Carlos Andres e Lares. Questa coppia, sebbene giovanissima, ha già dimostrato il proprio valore a livello internazionale nelle categorie giovanili, conquistando un terzo posto ai Mondiali Under 19 a Puebla lo scorso anno e un quarto posto ai Mondiali Under 18 nell'edizione precedente. Tuttavia, la loro scarsa esperienza nel circuito senior potrebbe rappresentare un fattore a favore degli italiani, che cercheranno di sfruttare la loro maggiore maturità e conoscenza del gioco per accedere ai quarti di finale e continuare la loro corsa nel torneo.

Il contesto globale del Volleyball World Beach Pro Tour 2026

Il torneo di Nayarit si inserisce nel prestigioso quadro del Volleyball World Beach Pro Tour 2026, che rappresenta la quinta edizione del circuito professionistico internazionale di beach volley d'élite. Organizzato dalla Federation Internationale de Volleyball (FIVB), il circuito è strutturato su tre livelli di competizione: Future, Challenge ed Elite 16, un modello consolidato dal marzo 2022. La stagione culminerà con le Finals, un evento esclusivo che vedrà la partecipazione delle dieci migliori squadre al mondo. Questa tappa messicana è quindi un'occasione fondamentale per gli atleti per accumulare punti preziosi per il ranking mondiale e per confrontarsi con alcune delle realtà più promettenti e affermate del panorama internazionale del beach volley.

L'importanza strategica di questo ottavo di finale è ulteriormente sottolineata dal fatto che la coppia vincitrice tra Cottafava/Dal Corso e Carlos Andres/Lares affronterà, nel turno successivo, una delle due formazioni tedesche che si scontreranno nell'altro ottavo di finale della stessa parte del tabellone: Huster/Winter contro Sagstetter/Sagstetter. Questo scenario preannuncia un prosieguo del torneo di altissimo livello e conferma la grande competitività che caratterizza questa edizione del Beach Pro Tour.