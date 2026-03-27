Una voce autorevole nel mondo del tennis, quella di Jim Courier, ex numero uno del mondo e oggi apprezzato commentatore televisivo, ha lanciato un'indiscrezione di grande rilievo: Jannik Sinner potrebbe essere pronto a disputare tutti e tre i Masters 1000 sulla terra rossa. L'ipotesi suggerisce che lo staff del numero due del ranking mondiale abbia l'intenzione di vedere Sinner in campo a Montecarlo, Madrid e Roma, delineando una strategia ambiziosa per la stagione sul rosso.

L'ipotesi di Courier e il contesto strategico

L'affermazione di Courier, sebbene al momento da considerarsi una potenziale anticipazione, riflette una chiara volontà del team di Sinner: non mancare ai principali appuntamenti del circuito sulla terra battuta.

Questa decisione appare particolarmente significativa se si considera il calendario del 2025, un anno in cui Sinner è stato costretto a un'assenza forzata da quattro tornei di primo piano a causa di una sospensione. Mentre Indian Wells e Miami sono stati ormai superati, restano da recuperare le partecipazioni a Montecarlo e Madrid, due eventi di grande prestigio.

In particolare, il torneo di Montecarlo rappresenta per Sinner un vero e proprio conto in sospeso. Nonostante le sue eccellenti prestazioni, l'azzurro non è mai riuscito a raggiungere la finale nel Principato. I suoi migliori risultati nei tre Masters 1000 sulla terra rossa testimoniano un percorso di crescita: ha raggiunto la semifinale a Montecarlo in due occasioni (nel 2023, sconfitto da Rune, e nel 2024, fermato da Tsitsipas).

A Madrid, nel 2024, ha raggiunto i quarti di finale, ma non ha potuto disputare il match contro Auger‑Aliassime a causa di un forfait dovuto a un infortunio che lo ha poi costretto a saltare anche il Foro Italico. Agli Internazionali di Roma, invece, Sinner ha centrato un risultato di prestigio nel 2025, raggiungendo la finale contro Carlos Alcaraz. Questo traguardo fu particolarmente rilevante, essendo il suo primo torneo dopo il lungo stop, e in molti temevano che la sua corsa si sarebbe interrotta ben prima.

Il ritorno di Sinner e gli obiettivi sulla terra rossa

La sospensione di Jannik Sinner, durata complessivamente tre mesi, ha avuto un impatto notevole sul suo calendario del 2025, costringendolo a saltare i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid.

Il suo attesissimo rientro alle competizioni è avvenuto proprio agli Internazionali di Roma, dove, nonostante la lunga pausa, ha dimostrato una condizione fisica e mentale sorprendente, culminata con il raggiungimento della finale, poi persa contro Carlos Alcaraz. Questo risultato ha dissipato molti dubbi sulla sua capacità di tornare subito ai massimi livelli.

Il percorso di rientro è stato meticoloso: Sinner ha ripreso ad allenarsi ufficialmente il 13 aprile 2025, scegliendo Roma non solo come palcoscenico per il suo ritorno, ma anche come un cruciale banco di prova per valutare il proprio livello di gioco dopo la sosta. L'obiettivo primario di questa fase era chiaro: arrivare al Roland Garros nella migliore forma possibile, utilizzando il prestigioso torneo della capitale italiana come un test fondamentale e una tappa essenziale per affinare la preparazione in vista dello Slam parigino sulla terra battuta.