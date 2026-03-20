La nazionale italiana femminile di curling si prepara a un nuovo, cruciale appuntamento sul ghiaccio dei Mondiali in corso a Calgary, in Canada. Le azzurre scenderanno in campo per un incontro del round robin contro la Svizzera, una delle formazioni più quotate e temibili del panorama internazionale. Questa sfida si preannuncia come un test significativo per la squadra italiana, che cerca conferme e punti preziosi nel percorso iridato.

La compagine azzurra, guidata dalla skip Stefania Constantini e completata da Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto, è chiamata a una prestazione di alto livello.

Sarà fondamentale dimostrare grande precisione nei tiri e massima efficacia nelle spazzate, elementi chiave per posizionare il maggior numero possibile di stone all'interno della house, vicino al bottone, e accumulare così punti strategici nei dieci end previsti. Ogni mossa sul ghiaccio di Calgary potrebbe rivelarsi decisiva per l'esito finale dell'incontro.

Il percorso delle azzurre e la forza elvetica

Il cammino dell'Italia in questo torneo iridato è stato finora caratterizzato da momenti di alti e bassi, un percorso che ha messo alla prova la resilienza e la determinazione delle atlete. Nonostante le difficoltà incontrate, la squadra cerca ora una soddisfazione importante, un risultato che possa dare slancio in una competizione di altissimo livello.

Affrontare la Svizzera rappresenta un'occasione per misurarsi con una delle potenze del curling femminile mondiale.

Le elvetiche, infatti, sono da tempo tra le protagoniste indiscusse del circuito internazionale e si presentano a questi Mondiali con l'obiettivo dichiarato di conquistare un risultato di prestigio. Guidate dalla skip Xenia Schwaller, le svizzere sono considerate tra le favorite per il podio, grazie a una solidità e una tecnica che le rendono avversarie estremamente difficili da superare. La loro presenza nei quartieri alti della classifica è una costante, e puntano a consolidare ulteriormente la loro posizione.

Dettagli dell'incontro e copertura in tempo reale

L'incontro tra Italia e Svizzera, valido per il round robin dei Mondiali di curling femminile, avrà luogo a Calgary, in Canada.

L'appuntamento è fissato per le ore 16.00. Gli appassionati potranno seguire l'evolversi della partita con una cronaca dettagliata in tempo reale, che racconterà ogni fase dell'azione sul ghiaccio, end dopo end, stone dopo stone. Sarà un'opportunità per vivere da vicino l'intensità e la strategia di questa disciplina sportiva.

La formazione italiana, con Constantini, Zardini Lacedelli, Mathis e Lo Deserto, è pronta a dare il massimo per affrontare la sfida contro le forti avversarie elvetiche. L'attesa è alta per una partita che promette emozioni e colpi di scena, in un contesto mondiale dove ogni punto può fare la differenza per l'accesso alle fasi finali del torneo.