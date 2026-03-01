Luciano Darderi ha conquistato l’accesso alla finale dell’ATP 250 di Santiago del Cile, superando Sebastián Báez con un netto 6‑4, 6‑3. L’azzurro, numero due del seeding, si giocherà il titolo contro il tedesco Yannick Hanfmann, in una sfida che può valergli il quinto titolo in carriera.

La semifinale: Darderi domina Báez

L’incontro è stato deciso in poco più di un’ora e mezza. Darderi ha imposto il suo ritmo fin dal primo set, recuperando immediatamente il break subito e strappando nuovamente il servizio a Báez nel nono gioco per chiudere 6‑4. Nel secondo parziale, un solo break nel secondo game è bastato all’italo‑argentino per prendere il largo.

Nonostante due match point sprecati sul 5‑2, ha chiuso al servizio sul 6‑3.

Il contesto: Hanfmann sorprende Cerundolo

Il suo avversario in finale, Yannick Hanfmann, ha raggiunto la sua prima finale ATP in quasi sei anni, eliminando il primo favorito Francisco Cerundolo con un convincente 6‑3, 6‑4. Il tedesco, numero 81 del mondo, ha espresso soddisfazione per la prestazione: “Ho giocato un match così buono dal primo all’ultimo punto”, ha dichiarato.

Statistiche e precedenti

Darderi ha vinto il 71% dei punti sulla prima di servizio, convertendo quattro delle sette palle break e limitando gli errori non forzati. Con questa vittoria, sale a sei finali ATP in carriera, tutte su terra battuta, e punta al quinto titolo.

Hanfmann, invece, ha vinto il 79% dei punti con la prima di servizio e ha sfruttato i 27 errori non forzati di Cerundolo per imporsi.

La carriera di Darderi e Hanfmann

Darderi ha raggiunto la sua sesta finale ATP, la terza su terra in Sudamerica. Hanfmann, invece, torna a giocare una finale ATP dopo quella di Kitzbühel nel 2020, e cercherà di conquistare il primo titolo in carriera.