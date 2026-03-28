Fabio Di Giannantonio ha conquistato la pole position nelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP, disputate sul circuito di Austin. Il pilota italiano ha fermato il cronometro sul tempo di 2:00.136, assicurandosi la prima casella in griglia davanti a Marco Bezzecchi e Pedro Acosta, che completano la prima fila. La sessione si è conclusa con un risultato ancora sub judice, in attesa delle verifiche dei commissari.

Alle spalle dei primi tre, Francesco Bagnaia ha ottenuto la quarta posizione, precedendo Joan Mir e Marc Marquez, che partirà dalla sesta casella.

Tra i piloti in top ten figura anche Luca Marini, nono con la Honda, mentre Enea Bastianini scatterà dalla dodicesima posizione. La sessione di qualifiche è stata caratterizzata da continui cambiamenti nelle posizioni di vertice e da una serie di episodi che hanno acceso la tensione tra i protagonisti.

Qualifiche ad Austin: pole provvisoria e indagini

La lotta per la pole è stata serrata fino agli ultimi minuti, con Di Giannantonio capace di piazzare il giro decisivo nella fase finale della sessione. Marco Bezzecchi, secondo, ha preceduto Pedro Acosta, mentre Bagnaia ha chiuso quarto. Joan Mir e Marc Marquez hanno completato la seconda fila. Il risultato resta però provvisorio: sia Bezzecchi sia Marquez sono sotto investigazione per episodi avvenuti durante le qualifiche.

In particolare, Marquez è stato coinvolto in un episodio con Enea Bastianini nella parte conclusiva della sessione, mentre Bezzecchi, nella sua prima uscita, ha ostacolato il giro veloce di Marquez, che ha manifestato il proprio disappunto in pista.

La cronaca delle qualifiche ha visto diversi piloti alternarsi nelle prime posizioni, con progressioni nei tempi e qualche caduta che ha movimentato la Q1 e la Q2. Il clima di incertezza rimane alto in attesa delle decisioni dei commissari, che potrebbero modificare la griglia di partenza del Gran Premio degli Stati Uniti.

Fabio Di Giannantonio ottiene così la sua seconda pole position della stagione, confermandosi tra i protagonisti del campionato.

Nel tentativo finale, Marc Marquez non è riuscito a migliorare il proprio tempo, chiudendo sesto in una sessione caratterizzata da numerosi giochi di scie che hanno influenzato la distribuzione delle posizioni. La situazione resta dunque aperta, con la griglia di partenza che potrebbe subire variazioni in base alle decisioni dei commissari. L'appuntamento per la Sprint Race è fissato per le 21.00, quando i piloti torneranno in pista per una nuova sfida.