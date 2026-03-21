Fabio Di Giannantonio ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Brasile di MotoGp, un risultato di spicco ottenuto sull’Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna. Il pilota italiano ha preceduto Marco Bezzecchi e il campione del mondo Marc Márquez, protagonisti di una sessione di qualifiche combattuta. Le qualifiche si sono rivelate particolarmente impegnative, caratterizzate da diverse cadute che hanno coinvolto piloti di rilievo come Francesco Bagnaia, lo stesso Marc Márquez, Acosta e, in un momento di tensione, anche Di Giannantonio.

L'attenzione è ora rivolta alla serata, quando alle ore 19:00 prenderà il via la Sprint Race, una gara cruciale che assegnerà i primi punti del weekend brasiliano.

Gli Esiti Dettagliati delle Qualifiche

Analizzando i risultati della sessione di qualifica, Fabio Di Giannantonio, in sella alla sua Ducati VR46, ha imposto il proprio ritmo, registrando il miglior tempo e assicurandosi la partenza dalla prima posizione. Alle sue spalle, a completare la prima fila, si è piazzato Marco Bezzecchi con la sua Aprilia. La terza posizione è stata conquistata da Marc Márquez, alla guida della sua Ducati ufficiale, confermando la sua presenza nelle posizioni di vertice. La seconda fila vedrà in quarta posizione Fabio Quartararo con la sua Yamaha, seguito da Jorge Martín, anch'egli su Aprilia, che ha ottenuto la quinta piazza.

Un risultato meno brillante per Francesco Bagnaia, l'altro pilota della Ducati ufficiale, che ha concluso la sessione in undicesima posizione, un piazzamento che richiederà una rimonta.

Incidenti e Tensione in Pista

La sessione di qualifiche del Gran Premio del Brasile è stata indubbiamente segnata da una serie di incidenti che hanno aggiunto drammaticità e imprevedibilità alla competizione. Numerosi piloti di alto profilo sono stati protagonisti di scivolate, tra cui il campione del mondo Marc Márquez, Francesco Bagnaia, Acosta e persino il futuro poleman Fabio Di Giannantonio. Questi episodi hanno reso la lotta per la pole position ancora più avvincente e hanno evidenziato le sfide affrontate dai piloti.

Nonostante la sua stessa caduta, un momento che avrebbe potuto compromettere il suo risultato, Di Giannantonio ha dimostrato notevole capacità di reazione e straordinaria concentrazione. È riuscito a tornare in pista e, con determinazione, a siglare il tempo che gli è valso la prima posizione, un'impresa che sottolinea la sua resilienza.