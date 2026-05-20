Dopo la crono di ieri a Massa, il Giro d'Italia di ciclismo ha riservato una giornata interlocutoria per l'alta classifica, ma con un'intensissima battaglia per la vittoria di tappa. Su un tracciato collinare, tutto si è deciso con la prevista fuga. Jhonatan Narvaez si è dimostrato decisamente il più forte degli attaccanti, impossibile da staccare in salita e imbattibile in volata. L'ecuadoriano ha battuto nel finale un fin troppo generoso Enric Mas, che ha dato l'impressione di accontentarsi del secondo posto vista la chiara superiorità dell'avversario.

🔻 They say winning brings confidence. Well Jhonatan Narvaez is full of confidence, as he scores a 3rd win, beating Enric Mas in Chiavari.



🔻Si dice che "vincere aiuta a vincere". Bene, Jhonatan Narvaez ha preso alla lettera questa frase, battendo Enric Mas a Chiavari e… pic.twitter.com/y6jC4Kv5ON — Giro d'Italia (@giroditalia) May 20, 2026

Ciccone entra nella prima fuga, ma il gruppo reagisce

L'11 tappa del Giro d'Italia ha dato spazio ai corridori portati alle fughe. Il percorso si è spostato dalla Toscana alla Liguria, con una prima parte molto scorrevole e una seconda senza respiro, con una sequenza di salite e discese fino al traguardo di Chiavari. La corsa è stata di straordinaria intensità fin dall'avvio, quando sono iniziati gli scatti che hanno portato in avanscoperta una fuga in cui si è inserito anche Ciccone.

Da una nuova raffica di attacchi si sono sganciati diversi gruppetti, che con il passare dei chilometri hanno generato un'altra fuga con tra gli altri anche Narvaez, Scaroni, Ulissi, Zana, Crescioli, Mas, Harper e Van Eetvelt. Il gruppo ha finalmente lasciato un po' di spazio, consegnando la tappa agli attaccanti, che hanno poi iniziato a selezionarsi sul Colle Guaitarola. Nella successiva discesa, una caduta di Van Eetvelt, Scaroni e Zana ha spezzato ulteriormente la fuga, finchè sul Colle dei Scioli si sono ritrovati davanti Narvaez, Ulissi, Mas, Harper, Crescioli e Vlasov.

Harper entra nella top ten

La brillantezza di Narvaez, già vincitore di due tappe nella prima parte del Giro, è emersa abbastanza chiaramente.

Sull'ultima salita Enric Mas ha provato a staccare tutti approfittando delle sue doti di scalatore, ma l'ecuadoriano non è mai apparso in difficoltà. Mas e Narvaez hanno scollinato insieme e lo spagnolo ha poi continuato a fare il grosso del lavoro nel finale verso l'arrivo di Chiavari, forse per mettere al sicuro almeno il secondo posto.

Lo sprint non ha avuto storia. Troppo forte ed esplosivo Narvaez, che ha così centrato il tris personale e il poker della UAE. Ulissi ha colto il terzo posto battendo in volata Harper e Vlasov, mentre il gruppo è arrivato dopo tre minuti e mezzo.

La classifica generale ha visto una sola novità nella top ten, l'ingresso di Harper grazie al vantaggio acquisito con la fuga. Eulàlio ha vissuto un altro giorno in maglia rosa e ha ancora 27'' di vantaggio su Vingegaard.