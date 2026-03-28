Il calciatore Federico Dimarco ha voluto fare chiarezza a Coverciano in merito alla sua esultanza dopo la qualificazione della Bosnia, definendola un gesto istintivo e privo di qualsiasi intenzione offensiva nei confronti della Nazionale bosniaca. Le sue dichiarazioni mirano a stemperare le polemiche sorte in seguito all'episodio.

Il chiarimento di Dimarco a Coverciano

"Non ho mai mancato di rispetto a nessun club e, ancor più, a nessuna Nazionale. La mia è stata un’esultanza istintiva, eravamo tra compagni e amici, siamo persone perbene". Con queste parole, pronunciate nella sede della Nazionale a Coverciano, Dimarco ha risposto in modo diretto alle critiche e alle polemiche che hanno accompagnato il suo gesto, avvenuto in occasione della qualificazione della Bosnia ai Mondiali.

Il difensore ha proseguito, affrontando le accuse ricevute: "Ho sentito dare degli arroganti a me e ai miei compagni, ma con quale diritto dovremmo esserlo, visto che manchiamo dalle qualificazioni da due Mondiali?". Ha inoltre rivelato un contatto personale con l'attaccante bosniaco: "Ho sentito Dzeko che è un amico, gli ho scritto per fargli i complimenti e mi ha risposto 'che vinca il migliore'. Mai mancato di rispetto ai bosniaci". Questo scambio privato sottolinea la natura amichevole e sportiva del rapporto tra i giocatori, al di là delle tensioni generate dall'interpretazione dell'esultanza.

Contesto delle polemiche e reazioni

Le dichiarazioni di Dimarco giungono in un momento caratterizzato da un certo clima di tensione, scaturito proprio dall'interpretazione della sua esultanza.

Il gesto, infatti, era stato percepito da alcuni come irrispettoso nei confronti della Bosnia e della sua qualificazione. Il calciatore ha voluto rimarcare con forza che la sua reazione è nata in un contesto di amicizia e sportività tra compagni, e non come una provocazione intenzionale o una mancanza di rispetto verso gli avversari o la loro Nazionale.

L'impatto del chiarimento

Al momento, non sono emerse ulteriori reazioni ufficiali da parte della Federazione bosniaca o da parte di Edin Džeko, oltre al messaggio privato menzionato da Dimarco stesso. Tuttavia, il chiarimento fornito dal giocatore italiano è un passo significativo per stemperare le tensioni. Le sue parole ribadiscono con chiarezza il profondo rispetto verso la Nazionale bosniaca e, più in generale, il valore intrinseco dello sport come momento di sano confronto e unione, piuttosto che di divisione o polemica sterile.