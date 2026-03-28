La nazionale italiana di nuoto artistico ha conquistato un importante secondo posto nella gara del team tecnico durante la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026, svoltasi nella piscina di Parigi. Le atlete azzurre Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Sophie Tabbiani e Giulia Vernice hanno dimostrato un ottimo livello, totalizzando 277.6866 punti. Si sono piazzate alle spalle degli atleti neutrali, che hanno dominato la competizione con 301.1766 punti, aggiudicandosi la vittoria.

La giornata parigina, valida come secondo appuntamento della manifestazione, ha offerto diverse finali di alto profilo.

Nel duo libero femminile, la coppia di atlete neutrali formata da Mayya Doroshko e Aleksandra Shmidt si è imposta con un punteggio totale di 310.0214. Il secondo posto è andato a un altro tandem neutrale, Kira Cherezova e Valentina Gerasimova (295.8262), mentre le francesi Laelys Alavez e Romane Lunel hanno ottenuto il terzo gradino del podio con 271.4826 punti. Le italiane Sarah Mariza Rizea e Flaminia Vernice hanno sfiorato la zona medaglie, chiudendo quarte con 268.2388 punti, seguite dalle connazionali Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero, quinte con 266.9608 punti.

I risultati delle altre finali

Nel duo tecnico misto, la vittoria è stata appannaggio degli atleti neutrali Alina Rumiantseva e Zakhar Trofimov, che hanno registrato 231.9159 punti.

Hanno preceduto i kazaki Yasmina Islamova e Aldiyar Ramazanov (211.1267 punti) e i colombiani Emily Minante e Gustavo Sanchez (207.9975 punti). La coppia italiana composta da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero ha concluso la prova in ottava posizione, totalizzando 182.1475 punti.

Il secondo appuntamento della Coppa del Mondo di nuoto artistico ha così evidenziato il costante progresso della squadra italiana, capace di salire sul podio in una competizione internazionale di grande prestigio. Questo risultato consolida la posizione dell'Italia tra le nazioni di riferimento nella disciplina, in vista dei prossimi impegni agonistici.

La struttura della Coppa del Mondo 2026

La Coppa del Mondo di nuoto artistico 2026 è un circuito internazionale che si articola su diverse tappe distribuite tra Europa, Asia e Americhe.

Il calendario prevede appuntamenti a Medellin, Parigi, Xi'an e Pontevedra, culminando con la finale a Toronto. Questo format offre un confronto di altissimo livello tra le principali nazioni della disciplina, permettendo agli atleti di misurarsi costantemente con i migliori del mondo.

La tappa di Parigi ha rappresentato un banco di prova particolarmente significativo, non solo per i risultati immediati, ma anche in prospettiva dei prossimi appuntamenti stagionali e delle competizioni continentali e mondiali. Il medagliere generale, aggiornato al 28 marzo 2026 e al termine della tappa francese, vede gli atleti neutrali saldamente in testa, a conferma della loro elevata competitività nelle diverse specialità.

L'Italia, grazie al secondo posto nel team tecnico, rafforza la propria presenza tra le squadre più forti del panorama internazionale, proiettandosi con fiducia verso le prossime sfide che si svolgeranno in Asia e America.