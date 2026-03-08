Al Tennis Garden di Indian Wells, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic hanno entrambi conquistato il pass per il terzo turno del Masters 1000 californiano. Lo spagnolo, numero uno del mondo, ha superato Grigor Dimitrov con un netto 6‑2, 6‑3, mentre il serbo, numero tre del ranking, ha rimontato il polacco Kamil Majchrzak vincendo 4‑6, 6‑1, 6‑2.

Alcaraz domina e conferma il suo stato di forma

Alcaraz ha imposto il suo gioco fin dall’inizio, infliggendo al bulgaro Dimitrov la quinta sconfitta in sette confronti diretti nel circuito ATP. Il risultato di 6‑2, 6‑3 testimonia il controllo totale del match da parte del campione spagnolo.

Al prossimo turno affronterà il francese Arthur Rinderknech, attualmente numero ventotto del ranking ATP.

Djokovic fatica ma ritrova la vittoria

Djokovic, cinque volte vincitore a Indian Wells, ha dovuto rimontare dopo aver perso il primo set contro Majchrzak. Il serbo ha reagito con determinazione, imponendosi nei due set successivi per 6‑1, 6‑2, ritrovando così il successo nel torneo dopo l’eliminazione al debutto dell’anno scorso.

Contesto e prospettive dei due campioni

Alcaraz arriva a Indian Wells con un record di dodici incontri vinti su dodici disputati nel 2026, inclusi i titoli all’Australian Open e al torneo ATP 500 di Doha. Il suo obiettivo è conquistare per la terza volta consecutiva il titolo in California, un’impresa finora riuscita solo a Federer e Djokovic.

Djokovic, quasi trentanovenne, ha dichiarato in conferenza stampa di voler continuare a competere ai massimi livelli: “Voglio un altro titolo, un altro Grand Slam”, ha affermato, sottolineando il suo desiderio di aggiungere un altro successo al suo palmarès a Indian Wells, dove non trionfa dal 2016.