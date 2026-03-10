La A. Carraro Prosecco Doc Conegliano si prepara a tornare in campo ad Ankara per disputare la gara di andata dei quarti di finale di Champions League femminile. La squadra veneta affronterà lo Zeren Spor Ankara in un doppio confronto decisivo per l'accesso alla Final Four.

Un percorso netto e un precedente acceso

Nel girone D, Conegliano ha dimostrato una netta superiorità, chiudendo al primo posto con un percorso impeccabile: sei vittorie su sei partite disputate, totalizzando diciassette punti. Alle sue spalle si è piazzato proprio lo Zeren Spor Ankara, secondo con tredici punti, mentre le altre squadre del raggruppamento, Dresdner SC e ŁKS Commercecon Łódź, sono rimaste nettamente distanziate.

L'unico passaggio a vuoto nel cammino europeo delle venete si è verificato nel primo confronto contro le turche, quando lo Zeren Spor Ankara riuscì a strappare due set prima di cedere 3-2 in una partita combattuta. Nel match di ritorno in Turchia, la formazione allenata da Daniele Santarelli ha invece imposto la propria superiorità con un netto 3-0, confermando il divario tecnico già emerso nella prima fase.

Lo Zeren Spor Ankara, una squadra pronta a sorprendere

Lo Zeren Spor Ankara arriva a questo appuntamento con una maggiore consapevolezza, forte della sua posizione nel campionato turco. La squadra occupa attualmente il terzo posto, con un bilancio di venti vittorie e cinque sconfitte, posizionandosi alle spalle delle corazzate VakifBank e Fenerbahce, ma precedendo un'altra big come l'Eczacibasi.

La trasferta di Ankara rappresenta, pertanto, un test tutt'altro che banale per Conegliano. Le campionesse d'Italia dovranno confermare la loro consolidata esperienza internazionale e la profondità del proprio organico. Le padrone di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo e un ritmo di gioco aggressivo, nella speranza di costruire un risultato utile in vista della gara di ritorno.

Obiettivo Final Four per le campionesse d’Italia

Il precedente nel girone suggerisce che Conegliano parta con i favori del pronostico. Tuttavia, la fase dei quarti di finale di Champions League è nota per essere estremamente equilibrata, dove ogni dettaglio può fare la differenza. L'obiettivo delle campionesse d'Italia è chiaro: tornare da Ankara con un risultato positivo che possa indirizzare il doppio confronto e avvicinarle significativamente alla Final Four della competizione.

Programmazione delle gare

La gara di andata si disputerà mercoledì 11 marzo alle ore 18.00 (ora italiana) ad Ankara. Il match di ritorno è invece in programma mercoledì 18 marzo alle ore 20.30 al Palaverde. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta televisiva su Sky Sport e disponibili in streaming su DAZN.