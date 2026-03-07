Domani, sabato 7 marzo, prenderà il via da Siena la dodicesima edizione della Strade Bianche femminile, con partenza alle ore 10:20 e arrivo previsto nella stessa città dopo 133 km di gara. Il percorso, caratterizzato da numerose difficoltà, vedrà in campo anche diverse atlete italiane pronte a mettersi in luce.

Il percorso e le protagoniste

La corsa si snoda su un tracciato di 133 km con partenza e arrivo a Siena, articolato su strade bianche e salite brevi ma impegnative. Tra le favorite spiccano Elisa Longo Borghini e Demi Vollering, mentre la transalpina Pauline Ferrand‑Prevot, salita sul podio lo scorso anno, punta ancora più in alto.

Le attese e il contesto

La giornata si annuncia intensa per gli appassionati del ciclismo femminile. Il via è fissato alle ore 10:20 da Siena, e il percorso promette spettacolo grazie alle sue asperità e ai tratti sterrati che metteranno alla prova le atlete.

Dettagli tecnici della Strade Bianche Donne 2026

La Strade Bianche Donne 2026 fa parte del calendario UCI Women’s WorldTour e rappresenta una delle classiche più attese della stagione. Il tracciato, con partenza e arrivo a Siena, si sviluppa su 133 km e presenta un dislivello positivo significativo, con undici settori di sterrato per un totale di circa 33 km e un finale impegnativo con doppia salita al Colle Pinzuto e a Le Tolfe, prima dell’arrivo in Piazza del Campo.