Laura Pirovano ha realizzato un risultato straordinario nella seconda discesa libera femminile di Coppa del Mondo a Val di Fassa. L’atleta azzurra ha conquistato il successo per un solo centesimo, replicando la vittoria del giorno precedente e assumendo la leadership nella classifica di specialità.

Il bis per un centesimo

La competizione, disputata sulla pista “La VolatA” di Passo San Pellegrino, ha visto al via 54 atlete, tra cui nove italiane. Pirovano, partita con il pettorale numero 15, ha siglato la sua impresa nella parte finale del tracciato, infliggendo un margine minimo di un centesimo alla sua diretta avversaria, Cornelia Hütter, classificatasi seconda.

Questo successo di misura ha ulteriormente sottolineato la sua superiorità in una giornata cruciale per la Coppa di discesa.

Classifica e contesto

Con questa seconda vittoria consecutiva, Pirovano ha accumulato 200 punti preziosi, proiettandosi al comando della classifica di specialità con un vantaggio di 28 punti su Emma Aicher. Sofia Goggia, invece, ha concluso la gara all’undicesima posizione, accusando un distacco di 1,05 secondi dalla vincitrice.

Il successo in Val di Fassa

Il trionfo odierno si inserisce nel solco di quello ottenuto il giorno precedente, quando Pirovano aveva già primeggiato nella prima discesa libera in Val di Fassa. Quel primo successo in carriera, ottenuto con il tempo di 1’21"40 e precedendo Emma Aicher di un centesimo e Breezy Johnson di 0,29 secondi, le aveva permesso di salire al terzo posto nella classifica di specialità. La doppietta in terra trentina consolida ora la sua posizione di leader.