Dominik Paris ha celebrato un ritorno trionfale sulla pista di Kvitfjell, conquistando la discesa libera inaugurale delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. L'altoatesino ha confermato il suo straordinario feeling con il tracciato norvegese, imponendosi con autorità e aggiudicandosi un successo simbolico, a pochi giorni dal suo trentasettesimo compleanno.

Il dominio a Kvitfjell: un palmarès eccezionale

Questa vittoria non è solo un successo isolato, ma rappresenta il settimo trionfo di Paris a Kvitfjell, di cui la quinta affermazione specifica in discesa libera.

Si tratta inoltre della sua venticinquesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, un numero che ne sottolinea la continuità e la capacità di eccellere costantemente su una delle piste più iconiche del circuito. Il campione altoatesino ha così rafforzato il suo status di "re di Kvitfjell", un titolo guadagnato sul campo grazie a prestazioni memorabili.

Un punto di riferimento per lo sci italiano

Il successo, ottenuto nel contesto cruciale delle Finali di Coppa del Mondo, riafferma la posizione di Paris come punto di riferimento per lo sci alpino italiano. Prossimo a compiere trentasette anni, l'atleta ha dimostrato ancora una volta la sua ineguagliabile esperienza e una competitività che lo mantiene ai massimi livelli.

La sua capacità di performare in momenti chiave è una testimonianza della sua longevità sportiva e dedizione.

Una storia di successi sulla neve norvegese

Il legame tra Paris e la pista di Kvitfjell è profondo e costellato di vittorie. Prima di questo trionfo, l'azzurro aveva già iscritto il suo nome nell'albo d'oro con successi significativi: le discese libere del 2016, 2019 e 2022, e una doppietta nel 2025 (discesa e superG). La vittoria odierna aggiunge un capitolo ulteriore a questa straordinaria serie di successi, consolidando la sua reputazione tra gli atleti più vincenti nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino.