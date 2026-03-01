Luka Doncic ha celebrato il suo ventisettesimo compleanno con una prestazione dominante, trascinando i Los Angeles Lakers a una netta vittoria per 129-101 contro i Golden State Warriors, giocata al Chase Center di San Francisco. Lo sloveno ha messo a segno 26 punti, impreziositi da quattro triple, a cui ha aggiunto sei rimbalzi e otto assist. Al suo fianco, Austin Reaves ha siglato 18 punti e LeBron James ha contribuito con 22 punti. Questa vittoria permette ai Lakers di interrompere una serie negativa di tre sconfitte consecutive.

Una serata di riscatto per i Lakers

La partita ha segnato una svolta significativa per i Lakers, che hanno dimostrato una notevole capacità di riscatto dopo un periodo di difficoltà. La squadra ha messo in campo una prestazione corale convincente, beneficiando anche di importanti contributi provenienti dalla panchina. I Warriors, invece, si sono trovati a dover fare i conti con le assenze di giocatori chiave come Stephen Curry e Jimmy Butler, non riuscendo a opporre una resistenza efficace al dominio dei gialloviola, evidente fin dalle prime fasi dell'incontro.

Il contesto della partita e le assenze decisive

La squadra di Golden State ha dovuto affrontare l'incontro priva di due dei suoi elementi più importanti, Stephen Curry e Jimmy Butler, entrambi indisponibili a causa di infortuni.

Questa circostanza ha inevitabilmente inciso sull'equilibrio della squadra, che non è riuscita a contenere l'offensiva dei Lakers. Il momento di maggiore difficoltà per i Warriors si è registrato nel terzo quarto, periodo in cui Doncic ha segnato sedici punti, rivelatisi decisivi per l'andamento della gara.

Dettagli della prestazione e statistiche

Luka Doncic ha concluso la sua prestazione con un bottino di 26 punti, otto assist e sei rimbalzi. LeBron James ha affiancato il compagno con 22 punti, nove assist e sette rimbalzi. La vittoria ha permesso ai Lakers di chiudere una striscia di tre sconfitte consecutive, incluse quelle maturate in trasferta. Si tratta della terza vittoria nelle ultime otto partite disputate e della terza affermazione in trasferta contro squadre della Pacific Division in questa stagione.

I Warriors, invece, hanno risentito particolarmente dell'assenza di Stephen Curry, fermo per un problema al ginocchio, e di Kristaps Porzingis, assente per malattia. Gui Santos è risultato il miglior realizzatore per i padroni di casa con 14 punti, mentre Gary Payton II ha aggiunto 12 punti al tabellino.