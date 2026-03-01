Marco Bezzecchi ha conquistato una vittoria netta nel Gran Premio di Thailandia di MotoGP, disputato oggi a Buriram. Il pilota italiano si è imposto con autorità, regalando un trionfo ad Aprilia e mantenendo la leadership dal via fino alla bandiera a scacchi. La gara è stata segnata dal ritiro di Marc Marquez, costretto ad abbandonare la competizione a causa di una foratura alla gomma posteriore.

Bezzecchi imprendibile, podio completato da Acosta e Fernández

Bezzecchi ha condotto la corsa in solitaria, senza mai essere seriamente insidiato. Ha tagliato il traguardo con un vantaggio considerevole, oltre cinque secondi sul secondo classificato, Pedro Acosta.

Quest'ultimo ha chiuso la sua prova a +5.543 secondi dal vincitore. A completare il podio è stato Raul Fernández, giunto terzo a +9.259 secondi. La top sei è stata ulteriormente definita da Jorge Martin in quarta posizione, seguito da Ai Ogura e Fabio Di Giannantonio. Come accennato, Marquez è stato costretto al ritiro dopo aver subito la foratura.

Classifica e contesto

Con questo risultato, la classifica aggiornata del Mondiale vede Bezzecchi saldamente al comando, con Acosta e Fernández a seguirlo nelle posizioni immediatamente successive. Nonostante il ritiro odierno, Marquez mantiene una posizione di rilievo nella graduatoria generale, grazie ai punti accumulati nella precedente Sprint Race.

La gara thailandese ha inoltre confermato la crescente competitività di Aprilia, capace di piazzare ben due delle sue moto sul podio.

La Sprint Race e la penalità a Marquez

La Sprint Race disputata ieri aveva già offerto spunti interessanti. In quell'occasione, Pedro Acosta era stato dichiarato vincitore a seguito di una penalità inflitta a Marc Marquez. Marquez aveva inizialmente tagliato il traguardo per primo, ma la direzione gara ha ritenuto irregolare un suo sorpasso, decidendo di penalizzarlo e assegnando così la vittoria ad Acosta. Il pilota spagnolo ha commentato l'accaduto, affermando: “Non piangerò mai. Adatterò il mio stile di guida alle esigenze della moto e del campionato”. Ha inoltre aggiunto di aver gestito la gara dopo la caduta di Bezzecchi, considerandola un buon rientro dopo il suo recente infortunio.