Sara Errani e Jasmine Paolini hanno superato il primo turno del torneo di doppio femminile a Indian Wells, accedendo così agli ottavi di finale. Le due tenniste italiane affronteranno la coppia cinese formata da Xu Yifan e Yang Zhaoxuan per un posto nei quarti di finale del prestigioso torneo californiano.

Il percorso di Errani e Paolini

Le due azzurre, campionesse olimpiche, hanno iniziato la loro stagione con risultati altalenanti: eliminate al secondo turno agli Australian Open, semifinaliste a Doha e uscite agli ottavi a Dubai. All’esordio nel deserto californiano hanno offerto una prova convincente, superando in due set la coppia formata da Jaqueline Cristian e Clara Tauson con il punteggio di 6‑2, 7‑6(8‑6).

Le avversarie, Xu e Yang, vantano risultati importanti: ottavi al Roland Garros 2023, semifinale a Dubai 2025, penultimo atto nei tornei di Bad Homburg, Cleveland e Seoul, e finaliste ad Adelaide, dove hanno perso contro Guo/Mladenovic. Al primo turno a Indian Wells hanno dominato Bencic/Cirstea, concedendo appena tre game.

Prossimo incontro e tabellone

Errani e Paolini, prime teste di serie nel tabellone di doppio femminile, affronteranno Xu/Yang negli ottavi di finale. In caso di vittoria, troveranno la vincente del match tra Guo Hanyu e Kristina Mladenovic. Al momento non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali sull'orario esatto del match né sulla copertura televisiva specifica dell'incontro.

Il torneo di Indian Wells

Il BNP Paribas Open di Indian Wells si svolge dal 4 al 15 marzo 2026 presso l’Indian Wells Tennis Garden in California. Si tratta della cinquantaduesima edizione maschile e della trentasettesima femminile, rispettivamente parte dell’ATP Tour Masters 1000 e del WTA 1000.