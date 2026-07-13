La Nazionale italiana maschile è pronta a iniziare la terza e ultima settimana della fase intercontinentale della Volleyball Nations League. Dopo due giorni di allenamenti a Osaka, dove la squadra è arrivata sabato, gli azzurri sono pronti a scendere in campo all'Asue Arena, impianto che può ospitare circa 10.000 spettatori. Per questa tappa il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ritrova alcuni elementi di grande esperienza, a partire dal capitano Simone Giannelli. Tornano infatti a disposizione anche Yuri Romanò, Fabio Balaso e Roberto Russo, giocatori chiamati a dare ulteriore qualità e profondità a una rosa che si appresta ad affrontare gli impegni decisivi della fase preliminare.

I 14 convocati per la tappa giapponese

Per la week 3 di Osaka De Giorgi ha convocato quattordici atleti. In cabina di regia ci saranno Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli; tra gli schiacciatori figurano Mattia Bottolo, Francesco Sani, Daniele Lavia e Luca Porro. Il reparto dei centrali sarà composto da Gianluca Galassi, Roberto Russo, Pardo Mati e Giovanni Sanguinetti, mentre gli opposti saranno Yuri Romanò e Alessandro Bovolenta. A completare il gruppo i liberi Gabriele Laurenzano e Fabio Balaso. Un organico che unisce esperienza e giovani già protagonisti nelle prime due settimane della competizione, offrendo allo staff tecnico diverse soluzioni in vista delle quattro gare in programma.

L’obiettivo qualificazione alle Finals

L'Italia arriva in Giappone con un bilancio di cinque vittorie nelle prime otto partite disputate tra le tappe di Québec e Lubiana. I 16 punti conquistati consentono agli azzurri di occupare attualmente il sesto posto della classifica generale, mantenendosi in piena corsa per la qualificazione alle Finals di Ningbo, in Cina, in programma dal 29 luglio al 2 agosto. Nella settimana di Osaka la nazionale affronterà nell'ordine Giappone, Belgio, Argentina e Cuba, un calendario che metterà gli azzurri di fronte a sfide importanti per consolidare la propria posizione tra le prime otto della graduatoria e centrare il prima possibile l'accesso alla fase conclusiva della Volleyball Nations League.