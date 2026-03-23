Roma, 23 marzo 2026 – L'Italia si conferma protagonista ai Mondiali indoor di atletica leggera a Toruń, conquistando il primo posto nel medagliere grazie a due straordinarie medaglie d'oro. Le protagoniste sono state Zaynab Dosso, trionfatrice nei 60 metri, e Nadia Battocletti, che ha dominato i 3.000 metri. Questi successi non solo consolidano la posizione azzurra ma stabiliscono anche un nuovo primato per la spedizione italiana.

Due Ori Storici per l'Italia

La velocista Zaynab Dosso ha dominato la gara dei 60 metri, imponendosi con un tempo netto di sette secondi sia in semifinale che nella decisiva finale.

Ha preceduto l'americana Jacious Sears e la santaluciana Julien Alfred di soli tre centesimi. Questo prestigioso oro mondiale corona una progressione di carriera costante: dopo il bronzo a Glasgow nel 2024 e l'argento a Nanchino nel 2025, il trionfo a Toruń 2026 la consacra nell'élite mondiale della velocità.

La mezzofondista trentina Nadia Battocletti ha conquistato l'oro nei 3.000 metri, chiudendo in 8’57"64. È il suo primo titolo mondiale indoor, ottenuto al debutto nella rassegna iridata al chiuso. La sua è stata una gara tattica: Nadia ha atteso il momento giusto per l'accelerazione decisiva negli ultimi cento metri, superando l'australiana Jessica Hull e l'americana Emily Mackay. Visibilmente emozionata, Battocletti ha raccontato: “È stata una gara folle, penso di aver finito le lacrime di gioia.

Qui bisognava danzare nel caos, me lo sono ripetuto nei momenti più critici, e ci sono riuscita. Per me è un sogno, non perché non creda in me stessa ma in questa gara ho faticato, il percorso di avvicinamento non è stato semplice: ho concluso il Ramadan due giorni fa, quindi le sensazioni in allenamento non potevano essere ottimali”.

L'Italia al Vertice del Medagliere

Con questi due ori, l'Italia supera il bottino di Nanchino 2025 (due ori e un argento), stabilendo un nuovo record di medaglie d'oro in un Mondiale indoor. Il medagliere azzurro è ora al comando, un traguardo di grande prestigio per l'atletica italiana. L'attenzione è ora rivolta alle gare di domani, dove gli azzurri Mattia Furlani e Larissa Iapichino cercheranno di incrementare ulteriormente il numero di medaglie.

I Primati Nazionali degli Azzurri

A conferma dell'eccellenza degli atleti italiani, si ricordano i loro primati nazionali assoluti indoor. Zaynab Dosso detiene il record italiano dei 60 metri con 7"02, stabilito a Toruń il 6 febbraio 2024. Nadia Battocletti detiene il primato italiano assoluto indoor dei 3.000 metri con 8'41"72, realizzato a Val de Reuil il 14 febbraio 2022. Questi primati testimoniano l'alto livello competitivo raggiunto dai due campioni.