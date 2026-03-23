La tennista Iga Świątek, attuale numero tre del ranking mondiale, ha ufficializzato la conclusione della sua collaborazione professionale con l'allenatore Wim Fissette. Questa significativa decisione giunge dopo una recente esperienza poco soddisfacente al torneo di Miami, un evento che ha innescato una fase di profonda riflessione per la campionessa polacca.

Świątek ha spiegato che la scelta nasce dalla necessità di intraprendere un nuovo percorso professionale. 'Voglio un percorso diverso', ha affermato la tennista, sottolineando come questa determinazione sia maturata in seguito alle dinamiche vissute negli ultimi tornei.

Nonostante la separazione, la campionessa ha voluto esprimere sentita gratitudine per Fissette: 'Sono grata a Wim per il suo supporto, la sua esperienza e i successi ottenuti insieme, incluso uno dei miei più grandi sogni nello sport'. Tra i risultati più significativi raggiunti dalla coppia, spicca la vittoria a Wimbledon, un traguardo particolarmente caro alla giocatrice.

Un nuovo capitolo per la carriera di Iga Świątek

La tennista ha poi aggiunto una riflessione sulla natura dello sport e della vita, sottolineando come 'A volte la vita e lo sport portano momenti come questo'. Questa affermazione suggerisce una decisione ponderata, guidata dalla volontà di perseguire una crescita ulteriore, sia personale che professionale.

Świątek ha inoltre enfatizzato l'importanza di dedicare tempo a sé stessa, un periodo necessario per elaborare le esperienze vissute e per prepararsi con calma alle prossime sfide. Ha concluso con una metafora evocativa: 'È una maratona, non uno sprint', ribadendo l'approccio graduale che intende adottare per il suo futuro nel tennis.

Il percorso di Świątek e le prospettive future nel tennis femminile

La separazione da Wim Fissette costituisce un passaggio cruciale nella carriera di Iga Świątek, che negli ultimi anni si è imposta con forza come una delle protagoniste del tennis femminile mondiale. La scelta di modificare la propria guida tecnica, pur arrivando dopo risultati talvolta altalenanti, segue comunque il raggiungimento di traguardi di rilievo, tra cui spicca la conquista di Wimbledon.

Il futuro della talentuosa tennista polacca si apre ora a nuove opportunità e a sfide ambiziose, con l'obiettivo costante di continuare a crescere, migliorare e affinare il proprio gioco, procedendo con determinazione, passo dopo passo, verso nuovi orizzonti.