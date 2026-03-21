L'Italia ha brillato nella seconda giornata dei Mondiali Indoor di atletica a Torun, in Polonia, conquistando due medaglie d'oro che l'hanno proiettata in testa al medagliere provvisorio. Le protagoniste assolute sono state Zaynab Dosso nei 60 metri e Nadia Battocletti nei 3000 metri, con l'attesa per l'ultima giornata che vedrà in gara altri atleti di punta.

Nella prova dei 60 metri femminili, Zaynab Dosso ha scritto una pagina di storia, diventando la prima italiana a conquistare il titolo iridato in questa specialità. Con un tempo di 7.00 secondi, la velocista emiliana ha dimostrato una grande capacità di recupero dopo una partenza non brillante, dominando nella fase di accelerazione e resistendo al tentativo di rimonta delle avversarie.

Questo successo migliora l'argento ottenuto dodici mesi prima. Sul podio con lei, la statunitense Jacious Sears e la campionessa olimpica dei 100 metri Julien Alfred, entrambe con 7.03. Kelly Doualla è stata eliminata in semifinale.

Battocletti d'oro nei 3000 metri

Anche Nadia Battocletti ha lasciato il segno, conquistando il suo primo oro mondiale indoor nei 3000 metri. In una gara estremamente tattica, la fuoriclasse trentina, già argento olimpico e mondiale nei 10.000 metri, ha saputo imporsi con forza, tagliando il traguardo in 8:57.64. Battocletti ha accelerato in maniera decisiva nelle ultime due tornate, superando la statunitense Emily Mackay (8:58.12) e l'australiana Jessica Hull (8:58.18).

Le favorite etiopi, Aleshign Baweke e Freweyni Hailu (quest'ultima penalizzata da una caduta), sono rimaste fuori dal podio.

Ehammer da record nell'eptathlon, Duplantis sul trono dell'asta

La serata polacca ha visto anche un'impresa storica: lo svizzero Simon Ehammer ha firmato il nuovo record del mondo nell'eptathlon maschile, totalizzando 6.670 punti. Un risultato che ha superato di 25 punti il precedente primato stabilito nel 2012 da Ashton Eaton. Ehammer, soprannominato "la navaja suiza" e con un passato nel calcio, ha brillato in diverse discipline, in particolare nel salto in lungo (8.15), nei 60 metri (6.69), nei 60 ostacoli (7.52) e nel salto con l'asta (5.30). Sul podio con lui, gli statunitensi Heath Baldwin e Kyle Garland.

Nel salto con l'asta maschile, lo svedese Armand Duplantis ha confermato il suo dominio, aggiudicandosi il quarto titolo mondiale indoor con la misura di 6.25 metri, un nuovo record dei campionati. Nonostante le grandi aspettative, Duplantis ha scelto di non tentare di migliorare il suo recente primato mondiale di 6.31 metri. Il greco Emanouil Karalis ha conquistato l'argento con 6.05 metri.

Gli altri podi: Szymanski, Perez, Morales Williams e Manuel

Tra gli altri risultati degni di nota, il pubblico di Torun ha esultato per la vittoria del polacco Jakub Szymanski nei 60 ostacoli maschili, che ha trionfato con 7.40 secondi. Nel salto triplo femminile, la cubana Leyanis Perez si è imposta con 14.95 metri.

Nei 400 metri maschili, il canadese Christopher Morales Williams ha stabilito il record dei campionati con 44.76, superando lo statunitense Khaleb McRae. Infine, nei 400 metri femminili, la ceca Lurdes Gloria Manuel ha sorpreso le favorite, conquistando l'oro con 50.76 secondi.