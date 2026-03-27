Sara Errani e Jasmine Paolini si preparano ad affrontare una delle sfide più importanti della loro stagione: la semifinale del doppio femminile al torneo WTA 1000 di Miami. Le due tenniste italiane, prime teste di serie del tabellone, incroceranno la racchetta con la coppia composta dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Shuai Zhang, quarta forza del seeding. L’incontro è in programma sul cemento della città statunitense nella notte italiana tra venerdì 27 e sabato 28 marzo, come quarto match sul Centrale a partire dalle 18.00 italiane e non prima dell’1.00.

Prima della sfida tra Errani/Paolini e Mertens/Zhang, il programma prevede l’altra semifinale di doppio e le due semifinali del singolare maschile, tra cui quella che vedrà opposti Jannik Sinner e Alexander Zverev. Le azzurre inseguono la qualificazione alla finale, dove affronteranno la vincente tra Dabrowski/Stefani e Siniakova/Townsend. L’obiettivo dichiarato è quello di conquistare il titolo dopo le semifinali raggiunte, ma non superate, nei recenti tornei di Doha e Indian Wells.

Programma e Copertura Televisiva della Semifinale

Il match tra Errani/Paolini e Mertens/Zhang sarà trasmesso in diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

È inoltre garantita la diretta testuale su OA Sport. Gli orari indicati sono riferiti al fuso italiano, con Miami che si trova cinque ore indietro rispetto all’Italia.

Il calendario della giornata prevede, a partire dalle 18.00 italiane di venerdì 27 marzo, la semifinale Dabrowski/Stefani vs Siniakova/Townsend, seguita dal match Lehecka vs Fils (non prima delle 20.00) e dalla semifinale Zverev vs Sinner (non prima delle 00.00). Solo al termine di questi incontri toccherà alle azzurre scendere in campo per la loro semifinale.

Un Traguardo Storico per il Doppio Femminile

Per la prima volta nella storia del torneo di Miami, tutte le prime quattro teste di serie hanno raggiunto le semifinali del doppio femminile.

Questo risultato non si verificava in un evento WTA 1000 dal 2017, quando accadde al China Open, allora denominato WTA Premier Mandatory. Errani e Paolini, accreditate della testa di serie numero uno, guidano un tabellone che ha visto anche la presenza di coppie di rilievo come Siniakova/Townsend, Dabrowski/Stefani e Mertens/Zhang.

Il percorso delle italiane è stato finora impeccabile e ora si trovano a un passo dalla finale, con la possibilità di scrivere una pagina importante della loro carriera e della storia del tennis italiano. La semifinale di Miami rappresenta dunque un appuntamento da non perdere per gli appassionati, con la speranza che Errani e Paolini possano finalmente centrare l’accesso all’atto conclusivo dopo le recenti delusioni nelle altre tappe del circuito.