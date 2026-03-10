L’arbitro tedesco Sven Jablonski è stato ufficializzato per dirigere l’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma. La partita si svolgerà giovedì sera allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio previsto per le 18.45.

La squadra arbitrale tedesca

La designazione prevede che l’intero gruppo arbitrale provenga dalla Germania. A coadiuvare Jablonski saranno gli assistenti Eduard Beitinger e Lasse Koslowski. Il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Harm Osmers, mentre la tecnologia VAR vedrà impegnati Bastian Dankert come VAR e Robert Schroder come AVAR.

Questa scelta sottolinea la volontà di affidare la direzione di un incontro di tale importanza a professionisti di una singola federazione nazionale.

Contesto della designazione

La comunicazione ufficiale della designazione ha confermato la composizione interamente tedesca della squadra arbitrale per la partita di giovedì. La scelta di un team arbitrale omogeneo per nazionalità è un elemento di rilievo nella gestione delle competizioni europee.

Dettagli sulla designazione

Si segnala che, per la prima volta nella sua carriera, Sven Jablonski si troverà ad arbitrare sia la Roma sia il Bologna. La UEFA ha confermato la scelta di affidare la direzione arbitrale a una squadra composta esclusivamente da fischietti tedeschi, con Beitinger e Koslowski nelle vesti di guardalinee, Osmers come quarto uomo, e Dankert e Schroder a supervisionare le operazioni al VAR.