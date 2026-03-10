La Parigi-Nizza 2026 entra nel vivo con la sua terza tappa, una cronometro a squadre di 23,5 chilometri che si disputa oggi da Cosne-Cours-sur-Loire a Pouilly-sur-Loire. La competizione prenderà il via alle 15.10 con la formazione PicNic-PostNL, mentre l'ultima squadra a partire sarà l'EF Education – EasyPost alle 15.54. Tra le principali contendenti alla vittoria figurano la Team Visma Lease a Bike, guidata da Jonas Vingegaard, e la Lidl-Trek di Juan Ayuso.

Il percorso della cronometro

La tappa odierna si caratterizza per essere una cronometro a squadre, disciplina in cui il tempo ufficiale viene registrato sul primo corridore di ogni team che taglia il traguardo.

Il tracciato è prevalentemente pianeggiante, con un dislivello complessivo di 240 metri, intervallato da due brevi salite. Il finale presenta un arrivo in lieve pendenza, con una percentuale del 2,5%. La Visma Lease a Bike è attesa alla partenza alle 15.34, mentre la Lidl-Trek di Ayuso si posiziona tra le favorite per conquistare la vittoria di tappa.

Contesto e protagonisti della corsa

La giornata precedente, la seconda tappa da Épône a Montargis (187 km), ha visto la vittoria di Max Kanter in volata, precedendo Laurence Pithie e Jasper Stuyven. Attualmente, Luke Lamperti detiene la maglia di leader della classifica generale, seguito da Vito Braet e Laurence Pithie, entrambi a sei secondi di distacco.

La cronometro a squadre odierna rappresenta il primo confronto diretto tra i ciclisti che ambiscono al successo finale della corsa.

Juan Ayuso e gli altri contendenti

Juan Ayuso ha rafforzato la sua posizione in vista del successo generale, guadagnando quattro secondi in uno sprint intermedio durante la seconda tappa, nonostante alcune cadute nel gruppo. Si prevede che nella cronometro a squadre odierna possa indossare la maglia di leader, misurandosi con avversari di rilievo come Jonas Vingegaard, Oscar Onley e Brandon McNulty.